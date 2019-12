Gescheiden? Zie hier het geheim van stressloze feestdagen!

Loïs (42) mailde VROUW de volgende vraag: „Mijn ex heeft de kinderen met kerst en ik ’heb’ ze met oud en nieuw. Eigenlijk vind ik dat afschuwelijk: zit ik straks twee (te) lange dagen in mijn eentje onder de boom. Terwijl vooral mijn dochter graag bij mij zou zijn. In plaats daarvan zijn ze met oud en nieuw dus bij mij, waar vooral mijn zoon dan weer over klaagt omdat hij met vriendjes rotjes af wil steken en ik niet in de buurt bij zijn vriendjes woon. Ik kan wel huilen bij die gedachten aan de ’feestdagen’. Dat stomme rigide ouderplan ook! Mijn ex wil ook nog eens nooit ruilen. Hij is daarin heel flauw. Elk jaar is het weer hetzelfde gezeur. Ben ik de enige die hiermee zit?”