Daghoroscoop 26 april - Breng je privéleven in balans, Maagd!

VANDAAG JARIG

Je gezondheid blijft oké, al kan de kosmos je bij tijd en wijle plagen met een pijntje. Let op je hart en mijd stress. Een goede gezondheid is essentieel voor jouw sociale- en huwelijksleven; los problemen in die sector zo snel mogelijk op, omdat ze je welzijn kunnen ondermijnen.

RAM

Als je de kaars aan beide kanten hebt laten branden, zal jouw lichaam je dat laten weten. Doe kalmer aan en neem de tijd om je fysieke en emotionele batterij op te laden. Neem geen nieuwe taken aan en werk liefst alleen en op de achtergrond.

STIER

Compassie en kameraadschap maken deze tot een plezierige dag. Wees aardig voor jezelf en voor anderen en koester niet al te hoge verwachtingen. Als je daar nog niet mee begonnen bent, is dit een prima dag om een fitnessprogramma te starten.

TWEELINGEN

Een flexibele opstelling wordt aanbevolen als de dag in hoog tempo start. Zorg dat het contact met mensen die sleutelposities bekleden goed is. Houd zowel nieuwe als oude relaties in stand als je op promotie uit bent.

KREEFT

De zorg voor het welzijn van anderen kan veel van je besluiten beïnvloeden. Je kunt gevraagd worden een collega of vriend(in) te vertegenwoordigen en je zult er geen moeite mee hebben diens zaak te behartigen.

LEEUW

Een positieve dag, al kunnen een paar zaken door kleine obstakels worden gehinderd. Je zult beseffen hoe moeilijk het leven kan worden als je geen kasboek hebt bijgehouden. Probeer de papierwinkel onder te brengen bij een boekhouder.

MAAGD

Een snelle dag met interessante keuzes. Een juridische kwestie kan een bevredigende ontknoping beleven en voor opluchting zorgen. Breng jouw privé- en professionele leven in balans; je diplomatieke talent kan worden getest.

WEEGSCHAAL

De kosmos zorgt voor succes en vooruitgang. De weg omhoog ligt voor je. Zorg voor samenwerking, dan blijft de werkvloer vrij van stress. Neem niets voor waar aan en trek geen snelle conclusies. Laat anderen praten.

SCHORPIOEN

De stemming in een relatie kan worden verstoord. Je kunt er moeite mee hebben je neer te leggen bij veranderingen. Als je een positief standpunt inneemt, kun je op een positief resultaat rekenen. Maak je niet te veel zorgen.

BOOGSCHUTTER

Naarmate de dag vordert zullen omstandigheden minder rooskleurig worden. Familiezaken kunnen je zorgen baren. Ruzie dreigt als jij je onvriendelijk opstelt. Een onschuldig voorval kan een onoplosbare fout veroorzaken.

STEENBOK

Ga niet te snel in op de vraag om te bemiddelen. De kosten kunnen wel eens hoger zijn dan de baten. Doe niets waarover je niet eerst hebt nagedacht. Een fysiek probleem kan vaak worden opgelost door je in de oorzaak te verdiepen.

WATERMAN

Omdat je een harde werker bent, staat de kosmos meestal aan jouw kant, dus maak gebruik van de kansen die worden geboden. Overweeg je in te schrijven voor een cursus die beantwoordt aan jouw fysieke en mentale behoeften.

VISSEN

Met hulp van een buitenstaander kunnen problemen worden opgelost. Sta open voor de waarheid omtrent jezelf en jouw situatie. Een veilige haven voor je gezin moet een prioriteit zijn. Overweeg het afsluiten van een levensverzekering.

