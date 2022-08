Weekhoroscoop 35 - Het laatste wat je partner wil is ruzie, Steenbok!

Ram

Liefde: Er staat een moeilijk gesprek op de agenda. Wanneer je ervoor zorgt dat het een dialoog blijft in plaats van een monoloog komen jullie er samen prima uit.

Financiën: Je financiële inzicht gaat erop vooruit waardoor het je minder moeite kost om verleidingen en impulsaankopen te weerstaan.

Werk: Er gebeurt veel op werkgebied, maar waar het uiteindelijk toe gaat leiden wordt pas over enkele weken bekend. Blijf je best doen en zorg er vooral ook voor dat je plezier houdt in wat je doet.

Persoonlijk: Het laatste wat je moet doen als je niet kunt slapen is jezelf wakker houden.

Stier

Liefde: Er is sprake van verwarring. Toch is het juist de onverwachte uitbarsting die jou de ogen opent en weer kalmeert. Op lichamelijk gebied neemt je partner weinig initiatief, dus dat zal voornamelijk bij jou vandaan moeten komen.

Financiën: Op financieel gebied verandert er weinig. De focus ligt nu vooral op je carrière. Wel is de kans groot dat je meer geld zou willen verdienen en er serieus over nadenkt hoe je dit voor elkaar kunt krijgen.

Werk: Een grote verandering is op handen. Ben je nog op zoek naar werk krijg je zeer binnenkort een baan aangeboden. Heb je al een baan, dan is er een betere job in aantocht.

Persoonlijk: Passie en hartstocht hoef je echt niet alleen toe te passen op de liefde.

Tweelingen

Liefde: Tussen jou en je geliefde zijn er wat dingen gaande die vragen om een goed gesprek. Jij hebt eigenlijk vooral behoefte aan een uitje met je vriend(inn)en. Lastig!

Financiën: Gedane zaken nemen geen keer. Bedenk goed waar je je geld aan besteedt en denk ook nog eens extra na voor je het überhaupt ergens aan uitgeeft.

Werk: Of het nu de werkdruk is of de werksfeer, aan het einde van de dag een stuk wandelen in de natuur brengt je weer helemaal tot rust.

Persoonlijk: Zorg dat je de vuile was binnen houdt, eenmaal buiten heb je er zelf geen controle meer over.

Kreeft

Liefde: Als jij en je lief echt weer tot elkaar willen komen, las dan eens een avond in zonder telefoon, internet en TV. Samen praten, eten, douchen en vrijen is alles wat jullie nu nodig hebben.

Financiën: Wanneer je even krap bij kas zit en eigenlijk wel een kleine lening kunt gebruiken, blijkt plotseling wie je échte vrienden zijn.

Werk: Je weet niet alleen precies wat je zeggen wilt, je weet je gedachten ook nog eens prima onder woorden te brengen. Een ideale week voor afspraken waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.

Persoonlijk: Je bent zo mooi als je je voelt.

Leeuw

Liefde: In plaats van je gelijk willen halen kun je beter nog eens goed luisteren naar wat je partner te zeggen heeft. Slaap er desnoods nog een nachtje over. Hij of zij ziet het echt niet zo verkeerd.

Financiën: Een kleine misstap kan grote gevolgen hebben. Kijk goed uit waar je je geld aan uitgeeft en vooral ook aan wie.

Werk: Goede feedback maakt je blij en al helemaal wanneer het echt gemeend is, zoals nu. Jij bent blij met de mensen om je heen en zij zijn het ook met jou.

Persoonlijk: Vermijd mensen die je beperken in je vrijheid, zowel lichamelijk als geestelijk.

Maagd

Liefde: Hoewel je geliefde veel geduld met je heeft is het beter om niet al te veel de grens op te zoeken. Aan alles zit een limiet, voor je het weet slaap je op de bank.

Financiën: Op financieel gebied komen er betere tijden aan. Eventuele problemen worden nu redelijk eenvoudig opgelost. Aan jou de taak om geen nieuwe moeilijkheden te veroorzaken. Moet lukken, toch?

Werk: Hoe druk het ook even is, zorg in ieder geval dat je je beloftes en/of gemaakte afspraken nakomt. Juist jouw betrouwbaarheid werkt in je voordeel met het oog op de naaste toekomst.

Persoonlijk: Als je altijd alles uitstelt tot morgen zal je nooit vandaag actie ondernemen.

Weegschaal

Liefde: Gesprekken met je partner leiden tot meer zelfkennis en zelfreflectie. Fijn om wat beter te kunnen inzien waarom je in een bepaalde situatie reageert zoals je reageert.

Financiën: Waar je dacht dat je je huidige financiële situatie op korte termijn zou kunnen veranderen, blijk je er toch iets langer over te doen.

Werk: Je krijgt te maken met enkele vervelende obstakels op je pad die je niet zomaar even aan de kant kunt schuiven. Het is beter om dit dan ook maar niet te proberen. Richt je op iets anders en wacht het moment af waarop je weer verder kunt.

Persoonlijk: Laat buiten wat je niet binnen wilt hebben. In je huis, in je hoofd én in je hart.

Schorpioen

Liefde: Maak je niet druk om dingen die in het verleden zijn gebeurd. Je kunt het niet meer veranderen en erover blijven piekeren maakt het heden er niet leuker op.

Financiën: Het lijkt je een goed idee om samen met iemand iets te kopen of te doen waarbij jullie de kosten delen. Misschien lijkt het idee beter dan het daadwerkelijk is…

Werk: Je bent er niet helemaal bij met je gedachten waardoor je steekjes laat vallen. Houd privé en werk meer gescheiden en laat jouw persoonlijke mening niet je zakelijke beslissingen beïnvloeden.

Persoonlijk: Gelijk krijgen maakt niet automatisch ook gelukkig.

Boogschutter

Liefde: Een meningsverschil dat jij en je partner kort geleden hadden is voor jouw gevoel nog niet helemaal afgesloten. Prima om er nog één keer op terug te komen en je geliefde er nog iets over te vragen, maar dan moet het toch echt wel klaar zijn.

Financiën: Hoewel je je nu best iets leuks voor jezelf kunt veroorloven, is het verstandig om toch nog even voorzichtig te zijn. Onverwachte uitgaven zijn op handen en dan maakt elke uitgave die je nu wel of niet doet net het verschil.

Werk: Omdat je gedachten regelmatig afdwalen, komt er weinig uit je handen. Je denkt veel na over zaken die je eigenlijk anders zou willen, met name de manier waarop je je werkzaamheden uitvoert.

Persoonlijk: Liefde en haat liggen dichtbij elkaar. Als je niets om iemand geeft zou je immers ook niets voelen.

Steenbok

Liefde: Je hebt weinig geduld en kunt zelfs wat onredelijk uit de hoek komen. Probeer toch even naar je geliefde te luisteren als hij of zij je iets probeert uit te leggen, het laatste wat je partner wil is ruzie.

Financiën: Op financieel gebied kom je voor een belangrijke keuze te staan. Sommige dingen maken je blij, sommige dingen zijn gewoon nodig.

Werk: Ondanks dat je het zelf ontzettend druk hebt, ben je toch bereid een collega de helpende hand te bieden. Dit sympathieke gebaar zal op een later tijdstip nog eens in je voordeel werken

Persoonlijk: De moeilijkste strijd is die je voert met jezelf.

Waterman

Liefde: Dit is een fijne week om al dan niet samen met je geliefde een bezoekje te brengen aan familieleden die je al een poosje niet hebt gezien. Ze willen niet klagen of zeuren, maar ze missen je.

Financiën: De minst voor de hand liggende beslissing blijkt soms het beste wat je kunt doen.

Werk: Misverstanden liggen op de loer waardoor het één of ander zomaar enorm uit de hand kan lopen. Wanneer iemand ja knikt, maar je tegelijkertijd glazig staat aan te kijken is de kans groot dat hij of zij je niet begrepen heeft. Leg het gerust nog een keer uit.

Persoonlijk: Elk begin is moeilijk, vooral als je niet begint.

Vissen

Liefde: Je vindt het fijn om even je hart uit te storten bij je partner over dingen die je dwars zitten met betrekking tot je werk of een vriendschap. Nog fijner is dat je geliefde echt naar je luistert en zelfs met een oplossing op de proppen komt.

Financiën: Je financiën gaan erop vooruit. Langzaam maar zeker lukt het je om steeds meer te sparen. Een nieuw idee waar je mee rondloopt blijkt ook echt meer geld te kunnen opleveren.

Werk: Als je wat meer gestructureerd te werk gaat kun je veel meer op een dag doen én tijd overhouden. Niet onbelangrijk, aangezien er iets bijzonders naar je onderweg is waarvoor je zéker je handen wilt vrijmaken.

Persoonlijk: Jezelf leeg voelen is meestal het gevolg van een overvol hoofd.

