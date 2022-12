Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Tahmina Akefi: ’Ik mis Peter ontzettend’

Door Tanja Spaander & Daisy Heyer Kopieer naar clipboard

’Ik ken Peter als een lieve, leuke en grappige man die ook onzeker en af en toe zelfs verlegen kon zijn.’ Ⓒ mark uyl

Tahmina Akefi (39) maakte zich begin dit jaar bekend als de partner van Peter R. de Vries in de documentaire Vertrouwelijk!. Vorige maand verscheen haar boek Mijn grote liefde over hun relatie. Ze is schrijver en journalist en werkt voor TV Rijnmond. „Ik wéét wat we samen hadden.”