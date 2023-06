’Hij lijkt wel seksverslaafd; waarom gaf ik mijn huis zo snel op?’

Mijn ouders en vriendinnen vonden hem ook leuk, dus ik dacht dat ik eindelijk mijn ware Jacob had gevonden. Het viel me wel op dat hij gek op seks was en het liefst de hele dag met mij in bed wilde liggen, maar ach, dat schreef ik toe aan de prille verliefdheid. Ik wilde hem ook voortdurend vasthouden, knuffelen en zoenen. En dus zei ik ’ja’ toen hij na een half jaar voorstelde om bij hem in te trekken en zegde de huur van mijn huis op.

Hele dag seks

Maar wat ik me nooit heb gerealiseerd is dat dit voor hem een vrijbrief zou zijn om de hele dag seks te willen hebben. Als we ’s morgens wakker worden, kruipt-ie het liefst meteen op me. Ga ik douchen, dan komt hij erbij staan. Zit ik op mijn werk, dan appt hij dubbelzinnige teksten en stuurt sexy foto’s van zichzelf. ’s Avonds op de bank zit hij voortdurend aan me en neemt me het liefst ter plekke op de bank. Hij denkt de hele dag aan seks, praat de hele dag over seks en wil minimaal één keer per dag vrijen, maar liefst vaker.

Blauwe ballen

Ik merk dat ik van de weeromstuit steeds minder zin in hem krijg. Ik word helemaal gek van zijn gefriemel en gepluk! Ik wil weleens samen een tv-serie kijken zonder dat mijn borsten worden aangeraakt. Of naast hem in slaap vallen na alleen een knuffel. Maar hij heeft gewoon een hoge seksdrive, zegt hij. Bovendien is hij zo gek op mij dat hij niet van me af kan blijven. Dat is dan wel weer lief.

Maar wat ik minder lief vind, is dat hij niet wil luisteren als ik zeg dat ik moe ben of gewoon een keer niet wil. Hij voelt zich dan heel erg afgewezen en klaagt over ’blauwe ballen’; het doet volgens hem daadwerkelijk fysiek pijn als we niet kunnen vrijen als hij daar wel behoefte aan heeft.

Spijt

Inmiddels heb ik bijna spijt van het feit dat ik mijn eigen huis zo snel heb opgezegd. Ik zou willen dat ik nog een plek voor mezelf had waar niet de hele dag een opdringerige man achter me aanzit. Als ik mijn vriend wat minder vaak zou zien komt het verlangen naar hem waarschijnlijk vanzelf wel weer terug, denk ik. Want ik ben heus wel gek op hem.

Hij zegt dat ik blij moet zijn dat hij zo vreselijk naar mij verlangt, maar ik denk dat hij een serieuze seksverslaving heeft. Hij is hartstikke lief voor me en we doen heel leuke dingen samen. Ik word alleen helemaal gek van dat enorme libido van hem.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

