Wat als je kind (nog) in bed plast...

Martin Kip (50) is eigenaar van Urifoon, een familiebedrijf dat sinds 1954 gespecialiseerd is in het bieden van oplossingen bij plasproblemen. Martin: „Bij veel bedplassers is er sprake van een hoge ’wekdrempel’: ze herkennen de prikkel van een volle blaas niet tijdens de slaap. Ze hebben dus geen benul van het feit dat ze moeten plassen. Lichamelijke oorzaken komen in de praktijk veel minder voor, maar zijn er wel. Zo zijn er kinderen die een hele kleine blaas hebben of last hebben van een overmatige urineproductie.”

1. De kalendermethode

„Bij de kalendermethode gaat het kind gewoon slapen en wordt er structureel bijgehouden wat er gebeurt. Elke ochtend ga je met je kind om de tafel zitten om de afgelopen nacht en de doelen van de komende dagen te bespreken. Schrijf op of het kind wel of niet in bed geplast heeft en of hij/zij wel of niet wakker is geworden. Hierdoor wordt het tastbaar en bespreekbaar. Belonen is de sleutel tot succes! Bij sommige kinderen verbetert dat het bewustwordingsproces en wordt er niet meer in bed geplast.”

2. Gebruik een medicijn (via de huisarts)

„Veel mensen hoeven ’s nachts niet te plassen, omdat zij een stofje aanmaken waardoor er minder urineproductie plaatsvindt. Door die vermindering kan de hoeveelheid urine die wel wordt geproduceerd, worden opvangen in de blaas zonder dat die vol raakt. Doordat bedplassers dat stofje minder aanmaken, vindt er elke nacht wel één plasmoment plaats. Als je kind een slaapfeestje heeft en er erg tegen op ziet, omdat hij/zij zich schaamt, is het medicijn zeker een optie. Het werkt eigenlijk hetzelfde als het stofje.”

3. De plaswekkertraining

„De meest structurele methode is de plaswekkertraining. Hiermee ontwikkelt men een wekreflex op de prikkels van de volle blaas. De plaswekker bestaat uit twee ’gewone’ onderbroeken (boxers en hipsters, waarin sensordraadjes zijn verwerkt red.), een zendertje en een wekker (+trilschijf). Voor het slapengaan, moet de zender op het ondergoed worden bevestigd. Zodra de sensordraadjes de eerste druppels urine detecteren, gaat het alarm af. Het is dan de bedoeling dat het kind 1) wakker wordt, 2) in een reflex stopt met plassen, 3) het alarm uitzet en 4) naar de wc gaat om de plas af te maken. Daarna trekt het kind het droge onderbroekje aan, klikt het zendertje er weer op en gaat verder slapen.”

Het belangrijkste is om nooit boos te worden op je kind. Hij/zij doet het niet expres. Om bovenstaande methodes te versterken, zijn er nog een paar adviezen die kunnen worden opgevolgd:

Drink vooral ’s ochtends

„Onze vuistregel is: ’Drink 1 liter water voor 13:00 uur’. Zo wordt het vocht gedurende de dag omgezet in urine en plast je kind dat gaandeweg uit. Hierdoor wordt de blaas getraind en hoeft de vochtbehoefte aan het einde van de dag niet te worden ingehaald. Laat je kind voordat hij/zij naar school gaat één of twee dagen glazen water drinken naast wat hij/zij ’s morgens normaliter drinkt. Vaak kom je dan samen met de fles water die naar school wordt meegenomen op ongeveer 1 liter.”

Overdag frequent plassen

„Het plasgedrag van het kind overdag staat in verband met het bedplassen. Er zijn kinderen die overdag weinig plassen omdat ze het vergeten, uitstellen of niet willen omdat ze de wc op school vies vinden. Het té lang en té vaak negeren van de signalen van een volle blaas, kan leiden tot een gespannen blaas. Het is de kunst om de blaas ontspannen te houden. Dat doe je door frequent naar de wc te gaan, zeg zo om het1,5 à 2 uur.”

Plassen - rusten - plassen

„Ik raad aan je kind voor het slapengaan twee keer te laten plassen met een halfuur rust ertussen. Als het licht bijvoorbeeld om 20:00 uur uit moet, adviseren wij om rond 19:25 uur voor het eerst te plassen, vervolgens even rustig en liefst liggend een boekje te lezen (bijvoorbeeld) en dan om 19:55 uur nog eens te plassen. Bij veel kinderen komt er dan nog een flinke hoeveelheid plas uit. Dat heeft te maken met het ontspannen van de blaas. Met deze methode gaat je kind met een zo’n leeg mogelijke blaas slapen. Het lichaam zal gedurende de slaap urine aanmaken. De blaas kan alsnog volraken, alleen duurt het langer. Hierdoor zit je kind als hij/zij moet plassen in een andere slaapfase en kan hij/zij makkelijker wakker worden van de prikkels van een volle blaas.”