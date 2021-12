’Na corona kussen we weer,’ zei m’n oma. Maar wanneer is dat?

Op 18 november schreef ik in mijn column dat ik nog een lockdown écht niet zou trekken. Nou, daar zijn we dan. Een maand verder en in een ’avondkloklockdown’ die voorlopig nog wel even gaat duren - ga er maar niet vanuit dat de maatregelen in januari worden opgeheven. De afgelopen tijd merk ik dat er iets in mij verandert. Ik ga van verdrietig en down richting geïrriteerd en soms zelfs boos omdat ik me steeds vaker afvraag wat het nut nu eigenlijk is van wat we met zijn allen aan het doen zijn. Iedere keer dat we in de buurt van een oplossing lijken te komen, zakken we weer verder naar beneden. Eerst zou de eerste lockdown ons richting het licht aan het einde van de tunnel brengen. Toen de tweede. Daarna moesten twee vaccins ervoor gaan zorgen dat de wereld weer open kon.

Ik heb al die tijd overal netjes aan meegedaan en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik ben een ’brave burger’ - of een ’schaap’, volgens sommigen. Ik blijf veel thuis, zet een mondkapje op als ik een winkel binnen ga, laat me testen bij klachten en haalde netjes mijn twee prikken. Ik heb alles gedaan wat ik ’moest’ doen om de mensen om me heen te beschermen en zelf een normaal leven te kunnen leiden en nog is het niet genoeg.

Nogmaals, ik geloof absoluut in het bestaan van corona, hoor de noodkreten vanuit de zorg en denk niet dat er een complot gaande is. Sterker nog: ik heb het gevoel dat er helemaal geen concrete plannen zijn en er steeds pas wordt ingegrepen als het eigenlijk al te laat is. Daarnaast vind ik het steeds moeilijker om de logica in de maatregelen te zien. Als je wil dat mensen gezond zijn, dan laat je ze toch juist sporten? Als je de contactmomenten wil beperken, dan zorg je er toch juist voor dat er meer ruimte is om die te spreiden? En als je alle kwetsbare groepen zo snel mogelijk zo’n boosterprik wil geven, dan zet je toch alles op alles om dat voor elkaar te krijgen?

Het is te makkelijk om iedereen die zich uitspreek tegen het coronabeleid of kritische vragen stelt weg te zetten als wappie. Vragen stellen is - zeker als het gaat om je eigen lichaam - niet meer dan normaal. En het is ook niet gek dat mensen het zat zijn en opzoek gaan naar manieren om hun ’nieuwe leven’ in te richten. Zelftests voor we met kerst met z’n allen bij elkaar gaan zitten, bijvoorbeeld. Of feestjes in een partytent terwijl het buiten bijna vriest (hi, Amalia).

Ik zou graag meegaan in de denkwijze van mijn oma, maar ik denk niet dat corona ooit nog weggaat en dat ’alles weer normaal wordt’. Niet als we achter de feiten aan blijven hollen. Dan blijven we overleven in plaats van leven. Want na de oh zo gevreesde omicron-variant, volgt er weer een nieuwe. En daarna nog een. En nog een. Voor je het weet zitten we over vijf jaar iedere winter in een lockdown.”