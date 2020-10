’Ik vervalste haar toetsresultaten’

Ik was zo blij, het moment waarop ik mijn baan als wiskundelerares kreeg. Toen ik ook nog mentor werd van een derdejaars havoklas kwam mijn droom echt uit. Ik had nooit kunnen denken dat ik zo gehecht zou raken aan de kinderen. Zelfs zó gehecht dat ik ooit de cijfers voor iemand heb aangepast.

Tienminutengesprek

Het begon allemaal tijdens mijn 10-minutengesprekken. Ik had al een tijdje door dat Lisa niet lekker in haar vel zat. En tijdens dat gesprek ontdekte ik dat die problemen voortkwamen uit haar thuissituatie. Haar moeder maakte tijdens het gesprek een afwezige indruk. Ze knikte en zei af en toe „uhuh”, maar verder was er geen reactie. En haar vader was al helemaal niet aanwezig.

Na even over koetjes en kalfjes te hebben gesproken, kwamen de cijfers ter sprake. Ik merkte op dat Lisa’s resultaten, vooral voor mijn vak wiskunde, erg laag waren. Ze had dringend bijles nodig en ik vroeg aan Lisa en haar moeder of er misschien thuis iets aan de hand was waardoor het minder ging op school?

Lisa werd rood en keek naar de grond. Haar moeder schrok zichtbaar, maar na een paar seconden herpakte ze zich. „Alles thuis gaat prima, ook met mijn man.” En juist door toe te voegen dat het goed ging met haar man - iets waarnaar ik niet had geïnformeerd - wist ik dat er problemen waren. De rest van het gesprek zei Lisa niets meer en bleef haar moeder op haar hoede.

Geschokt

Na dit gesprek wist ik dat ik iets moest doen voor Lisa. Misschien zou ik bijles kunnen regelen, of extra opdrachten? Ik besloot het met mijn team te bespreken. Misschien hadden zij nog handige inzichten. Een collega biechtte in vertrouwen op dat er uiteraard vaker leerlingen waren met problemen thuis. En dat zij daarom een heel enkele keer een cijfer van zo’n scholier hoger liet uitvallen.

Niet vaak en niet in het extreme, maar van een 5.0 kon ze gemakkelijk een 5.5 maken, zodat de betreffende leerling tóch nog een voldoende stond. „Maar gebruik het niet te vaak, laat de leerlingen niet weten dat het gebeurt en alleen in extreme gevallen”, tipte ze er fluisterend achteraan. Ik was stomverbaasd. Cijfers vervalsen? Dan moest het wel een héél bijzonder geval zijn.

Blauwe plekken

Toen ik de volgende dag weer lesgaf aan Lisa’s klas speelde ik met het idee, al wist ik diep van binnen dat ik het niet moest doen. Ik had net de knoop doorgehakt toen Lisa na de les naar me toe kwam. Ze wilde me bedanken voor het gesprek en vroeg of ik de bijlescontacten voor haar had. Terwijl ze het papiertje pakte, zag ik haar arm: daarop zaten allemaal blauwe plekken. Ik wist honderd procent zeker dat die er gisteren nog niet zaten. Ze zag dat ik keek en haalde snel haar hand weg. Wat er precies speelde, wist ik niet. Maar ik wist wel dat ik íets wilde doen.

Na het eerstvolgende proefwerk zag ik dat ze een 4.9 had. Dat zou haar gemiddelde nog verder om zeep helpen. Ik ging heel aandachtig kijken naar de manier waarop ze alles had berekend. Want het antwoord was fout, maar misschien was er toch iets in haar berekening goed? Na een uur zwoegen had ik de regels iets versoepeld en kon ik er een 5.5 van maken.

Schoolpsycholoog

Al snel kreeg ze bijles en ging ze iets vooruit. Op een gegeven moment moest ik alleen van een 5.4 een 5.5 maken en dat was zo gedaan. Ik merkte dat ze lekkerder in haar vel zat, maar ze moest wel werken aan haar andere vakken. Aan het eind van het jaar is ze overgegaan met een 5.6 voor wiskunde. Met de hakken over de sloot dus, maar ze heeft het wel gehaald. Ik ben niet trots op wat ik heb gedaan, maar ik weet dat ik haar leven net wat draaglijker heb gemaakt. En gelukkig is ze op mijn aanraden met de schoolpsycholoog gaan praten over haar thuissituatie.

De rubriek opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

