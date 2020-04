De VROUW-test... Bruin, bruiner, bruinst!

1. PHENOMENAL 2-3 WEEK TAN MOUSSE

Merk: Vita Liberata

Prijs: 39,90 euro + Supersoft Tanning Mitt (4,50 euro)

Wat is het: Een mousse voor lichaam en gezicht.

De belofte: Blijft na 1 keer aanbrengen 2-3 weken zitten.

Hoe werkt het: Je brengt de mousse aan met de bijgeleverde handschoen (gebruik die want anders krijg je bruine handpalmen en dat ziet er niet uit!). Vooraf je huid even scrubben en als je het aangebracht hebt, wacht je vier tot acht uur voordat je weer onder de douche stapt. Voor een diepbruine kleur moet je de mousse drie keer aanbrengen.

Na 1 keer aanbrengen: Ik heb direct een kleurtje doordat de mousse al kleur heeft. Door de dag heen word ik bruiner.

Na 3 dagen: Ik ben net zo bruin als na 1 week zon!

De geur: Vrijwel geen.

Vlekt het? Nee, maar het is wel zaak dat je even goed scrubt voordat je het aanbrengt. Dan krijg je een egaler resultaat.

Conclusie: De beste zelfbruiner die ik ken. Geen oranje wortel- of notenkleur, maar een natuurlijke bruine teint. Het blijft zeker twee weken zitten. Ideaal om er toch gebruind uit te zien zonder dat je jezelf blootstelt aan schadelijke straling.

Getest door: Sabine Leenhouts, coördinator

2. MAGIC DROPS FOR BODY AND LEGS

Merk: Collistar

Prijs: 23,99 euro

Wat is het: Een concentraat met snel effect.

De belofte: Een paar druppeltjes geven in minder dan 1 uur een magisch effect. Deze mild geparfumeerde zijdezachte fluid hydrateert en voorziet de huid van een teint, soepelheid en zachtheid.

Hoe werkt het: Je smeert heel eenvoudig een paar druppeltjes uit. Die trekken goed in en maken je huid zacht en glad. Ik besmeer alleen mijn armen. Voor mijn gezicht heb ik het nachtmasker van Collistar in combinatie met de magic drops voor het gezicht. Een aanrader!

Na 1 keer aanbrengen: Subtiel, natuurlijk bruin.

Na 3 dagen: Nog steeds wel zichtbaar, voor extra effect smeer ik nog een keer extra.

De geur: Zeer aangenaam, vooral vergeleken met andere selftanningproducten met de bekende vieze geur.

Vlekt het? Nee, het resultaat is echt mooi egaal! Geeft niet af.

Conclusie: Echt een fijne zelfbruiner! Makkelijk in gebruik. Snel en mooi natuurlijk resultaat, zonder strepen. Ook handig: je kunt het mengen met je bodylotion.

Getest door: Jolien Strookappe, art-director

3. THE GRADUAL ILLUMINATING TANNING LOTION

Merk: Tan-Luxe

Prijs: 29 euro

Wat is het: Een lotion voor lichaam en gezicht die voor een donkerder kleurtje zorgt.

De belofte: Een natuurlijke teint zonder geurtjes en aanbrengdrama’s.

Hoe werkt het: Lekker makkelijk. Je smeert het na het douchen handmatig op de plekken waar je wilt hydrateren en bruiner wilt worden. De melk ontwikkelt zich binnen 1 uur tot een egale, getinte huid. Door een paar keer achter elkaar te smeren, bouw je de tint op.

Na 1 keer aanbrengen: Ik zie direct resultaat. Sterker nog, het is meteen de juiste tint: niet te licht, niet te donker.

Na 3 dagen: Té bruin, dus ik laat ik het bij 2 keer smeren.

De geur: Apart. Tijdens het aanbrengen ruikt de lotion aangenaam, maar in de loop van de dag begin je dat zoetige stofje DHA (dihydroxyaceton) te ruiken.

Conclusie: Ondanks het aparte geurtje, vind ik het een heel fijne zelfbruiner. De lotion is dun en smeert lekker weg. Het geeft direct een mooiere huid met een natuurlijk ogende kleur. Ik ga ’m gebruiken als een after sun. Zo word je nóg intenser bruin na een zonnige dag!

Getest door: Enith Oostlander, beauty-expert.

