Praat mee: Mogen transgender atleten meedoen aan vrouwensporten?

In 2021 deed voor het eerst een trans vrouw mee aan de Olympische Spelen; de Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard. Oneerlijk, vonden critici, want de lichamen van trans vrouwen zouden na hun transitie ‘mannelijke’ eigenschappen behouden. Die zouden transgender atleten een voorsprong geven.

Testosteron

Om transgender personen de kans te geven om mee te doen aan de Olympische Spelen, liet het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in 2015 regels opstellen. Transpersonen die als man zijn geboren, mochten vanaf dat moment meedoen in de vrouwencategorie, mits het testosteronniveau niet te hoog was.

Bekijk ook: Transgender niet welkom in Australische basketbalcompetitie voor vrouwen

Inmiddels hebben meerdere sportbonden hun regels aangescherpt. Zo mogen transgender atleten die de puberteit als man hebben doorgemaakt, niet meer meedoen aan internationale vrouwen-atletiekwedstrijden. In een verklaring laat de internationale atletiekbond weten deze maatregel te hebben genomen om de vrouwencategorie in de atletieksport “te beschermen”.

Trans vrouwen die na hun puberteit transitioneerden, hebben namelijk een relatief hoge hoeveelheid testosteron in hun bloed. Dit hormoon draagt onder andere bij aan het ontwikkelen van spiermassa.

Ook de internationale zwembond en rugbybond stemden eerder tegen deelname van transgender sporters aan vrouwenwedstrijden. Daarnaast zijn de regels voor intersekse atleten aangescherpt. Om mee te doen aan internationale wedstrijden voor vrouwen, mogen ze 50% minder testosteron in hun bloed hebben dan voorheen. Dat alles om de fysieke voorsprong te verkleinen of te voorkomen.

Pech

Lang niet iedereen is blij met de nieuwe regels. ’Als je kijkt naar de puur fysiologische verschillen tussen transgender en cisgender* vrouwen, dan kun je niet anders dan concluderen dat het oneerlijk is om ze tegen elkaar te laten sporten,’ schrijft Correspondent-columnist Valentijn de Hingh in een essay. ’Maar door sport en het hele systeem eromheen te vernauwen tot een puur lichamelijke aangelegenheid, sluiten we mensen uit.’

Bekijk ook: Mondiale atletiekbond weert transgenders die in puberteit man waren bij vrouwen

’Dat is een probleem dat op dit moment volledig op het bord van de uitgeslotene wordt geschoven. Pas je om wie je bent niet in het systeem dat we met z’n allen bedacht hebben? Jouw probleem, pech gehad.’

*Je bent cisgender als je toegewezen geboortegeslacht en de bijbehorende lichamelijke kenmerken wél aansluiten bij wie je bent.

Praat mee

Wat vind jij? Mogen transgender atleten meedoen aan vrouwensporten en zouden we niemand op deze manier moeten buitensluiten? Of zijn de fysieke verschillen te groot voor eerlijke wedstrijden? Praat mee op onze Facebookpagina!

Petra zou een aparte klasse voor transgender atleten het eerlijkst vinden.

Len vindt het oneerlijk om transgender sporters buiten te sluiten, gezien het missende alternatief.

Elske hoopt dat de scheiding blijft.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.