Eigenlijk wil ik al mijn open brieven beginnen met: ‘Lieve’. Want ik geloof er heilig in dat niemand er met opzet op uit is om onaardig te zijn. Toch krijg ik dit keer mijn vingers niet zo ver om te tikken: Lieve ouders die hun kind hebben verstoten… Hoe dan? Hoe kan ik geloven dat een vader en een moeder een kind op de wereld zetten om dat uiteindelijk de straat op te gooien? Alleen omdat het niet voldoet aan hun verwachtingspatroon? Hun zoon of dochter valt op hetzelfde geslacht. En dat die mensen dan toch nog ergens iets liefs hebben… Het wil gewoon niet landen in mijn hoofd.

Aan ’alle ouders die hun kind hebben verstoten’ dan maar,

Want jullie kunnen dan wel zeggen dat jullie de ouders niet meer willen zijn, maar zo simpel ligt het niet. Niemand heeft er namelijk om gevraagd geboren te worden, jullie hebben het kind willens en wetens verwekt. Deze doorn is jullie oog is ontstaan uit een nacht wilde seks zonder voorbehoedsmiddelen en jullie wisten dondersgoed dat dat nageslacht op kon leveren. Ik mag hopen dat jullie hartstikke blij waren met de positieve zwangerschapstest en feestelijk geklonken hebben met alcoholvrije champagne op het heuglijke nieuws.

Rompertje aan, speentje erin

En daarna, negen maanden later, nog een keer omdat een kind, gezond van lijf en leden, het levenslicht zag. Hoppa, niks meer aan doen: rompertje aan, speentje erin. Een fijn accessoire voor mama, een mooi onderwerp voor papa om over te pochen: ‘die zoon van mij, die kan voetballen! En wiskunde, het heeft geheimen voor hem. Hij haalt alleen tienen en alle wijven liggen aan z’n voeten.’

Zoiets, hadden jullie dat verwacht? Ach gut, wat zal die eerste poepluier een tegenvaller zijn geweest. En die keer dat hij in de zandbak zijn graafmachine van Playmobil af had laten pakken. Tjonge jonge, was dat nou een vent? Dat gejank ook bij The Lion King en Bambi. Ocharme, wat moet het moeilijk voor jullie zijn geweest. Ik voel enorm met jullie mee. Ik heb er ook drie hè. Ik weet er alles van: je geeft er geld aan uit, stopt er wijze lessen in, geeft ze op hun donder als ze niet luisteren en dan presteren ze het nog om een eigen karakter te ontwikkelen. Een stelletje ondankbare honden zijn het!

Bekijk ook: Brief voor de moeder van een kind in de kast

Verrassing!

Papa’s en mama’s, ik ga jullie iets heel verrassends vertellen: kinderen zijn mensen. Ze hebben mooie eigenschappen en minder mooie, sommige houden van bloemkool terwijl jij dat vies vindt, willen niet op tennis, terwijl jij leeft voor een gemengd dubbel en zitten bij voorkeur met een boek in de schaduw terwijl jij een zonaanbidder bent. Het zijn niet je klonen, ze hebben het recht zichzelf te ontwikkelen op hun eigen manier. En boven alles hebben ze het recht om verliefd te worden op wie ze zelf willen.

Als ouder is het je plicht je kind te helpen zijn of haar eigen weg te vinden. Je hebt ze op de wereld gezet en nou zal je het netjes afwerken ook. Zo simpel is het. En nee, met achttien zijn ze niet ‘afgewerkt’. Ik had er hier twee die op die leeftijd nog niet eens hadden gezoend en bovendien nog op de middelbare school zaten. Ze zijn inmiddels de achttien ruim gepasseerd trouwens en nog steeds niet ‘klaar’. Vraag me af of ze dat ooit zijn. Of we dat zelf ooit zijn. Ook ik met mijn 55 heb af en toe een arm om me heen nodig als ik het moeilijk heb.

Terug naar af

Het is verdorie al lastig genoeg om uit de kast te komen als je liefhebbende en begripvolle ouders hebt. Er lag hier een taak voor jullie en die hebben jullie verzaakt. Ik ben God niet of Allah of Petrus, maar mocht ik bij de hemelpoort staan, dan stuurde ik jullie gevoeglijk terug: probeer het nog maar eens een keer opnieuw. En dit keer goed. Terug naar af.

Voor verstoten kinderen hoop ik dat zij de liefde vinden. Iemand die hen begrijpt, want er zit een wond in hun hart die jullie als ouders erin hebben geslagen, terwijl ouders juist hun kinderen zouden moeten beschermen tegen pijn en verdriet. En ze zeggen dan wel dat tijd alle wonden heelt, maar ik ben bang dat deze altijd een beetje zal blijven schrijnen. Omdat kinderen nou eenmaal onvoorwaardelijk van hun ouders houden en die liefde wederzijds hoort te zijn. Daar plak je niet even een pleister op als nieuwe partner.

Bitter

Verder, geloof het of niet, wens ik jullie alle goeds. Ik hoop dat jullie heel oud zullen worden in goede gezondheid. Dat er een dag komt dat jullie je beseffen wat jullie missen: een liefhebbende zoon of dochter die tegen die tijd misschien wel een gezinnetje heeft gesticht met een aardige partner; de kleinkinderen die nooit op jullie schoot zullen klimmen. Want door jullie zoon buiten te zetten, hebben jullie ook jullie eigen toekomst buiten gezet. En hoe moet het als er een dag komt dat jullie hulpbehoevend zijn? Wie haalt jullie op uit het verpleegtehuis en duwt de rolstoel door het park? Wat je zaait, zal je oogsten. Ik hoop maar dat die oogst minder bitter smaakt dan de tranen die jullie kind om jullie afwijzen heeft vergoten.

PS: Mieros, we hebben hier nog wel een stoel over hoor, aan de kersttafel.