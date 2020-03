Zó geef je je seksleven een oppepper!

„Ik merk in mijn praktijk dat mensen zich heel hard vasthouden aan de mythe dat seks altijd spontaan en makkelijk moet zijn. Dat is niet zo. Wanneer je iemand ontmoet, brengt dat veel opwinding met zich mee, maar na enkele maanden neemt dat verlangen af. Toch blijven we ook dan vasthouden aan het idee dat zin in seks altijd spontaan moet zijn. Dat komt volgens mij door romantische films die laten zien dat je zogenaamd altijd moet verlangen naar die ene persoon. Dat dat in werkelijkheid niet zo is, frustreert mensen.”

Balans

„Niet iedereen ervaart die vermindering van verlangen, maar het is niet abnormaal om dat wel te ervaren. Het is belangrijk om een lange relatie te waarderen. Het biedt je veel veiligheid en geborgenheid. Een nieuwe relatie daarentegen biedt je veel spanning en levensenergie, dat is heel wat anders.”

„In een lange relatie moet je gaan zoeken naar een balans tussen veiligheid en avontuur. Je bouwt samen een leven op. Je gaat samenwonen, krijgt eventueel kinderen en gaat bijna dagelijks naar het werk. Dan kan seks minder worden, omdat er geen vernieuwing is in de relatie. Dat moet je bespreekbaar maken. Bespreek hoe je vernieuwing in je relatie kan brengen. Dat zal op den duur invloed hebben op de zin in seks.”

Schuldig

„Mensen voelen zich vaak schuldig, maar daar kun je weinig aan doen. Zin komt niet vanzelfsprekend, maar je kunt die wel máken. Je kan seks vergelijken met eten: je kan geen zin hebben in een maaltijd, maar als je die eenmaal eet is die alsnog super lekker. Begin met elkaar prikkelen en dan komt de zin in seks vaak vanzelf. Bekijk bij jezelf wat je aantrekkelijk vindt. Houd je van veel zoenen? Gestreeld worden? Knuffelen? Als je weet wat je wil van een partner, kun je dat vragen.”

Zintuiglijke ervaringen

„Vaak heeft één persoon in de relatie minder zin in seks dan de ander. Maak tijd en ruimte voor degene die iets langer nodig heeft om zin te krijgen. Ga dat gesprek met je partner aan. Aanvaard ook gewoon dat je niet altijd zin hebt in seks. Leg de focus op je zintuiglijke ervaringen. Als iemand je aanraakt, wat voel jij dan? Als je je focust op wat je lichaam voelt in plaats van het feit dat je brein zich niet zo opgewonden voelt, komt de zin mogelijk alsnog.”

Stappen nemen

„Er is een aantal stappen dat je kunt nemen om vernieuwing te brengen in je seksleven. Vraag jezelf ten eerste af wat voor verlanger je bent. Ben je responsief - je wordt opgewonden van aanrakingen en aandacht - of heb je spontane zin (dan word je door zintuiglijke prikkelingen opgewonden, zoals het zien van je partner).

En, wanneer heb je zin? Maak er gebruik van als je dat weet. Als je bijvoorbeeld in de ochtend opgewonden bent, is het een idee om je partner eens in de ochtend te verwennen of samen onder de douche te springen.

In de keuken

Bespreek ook waarvoor je open staat. Wie weet willen jullie met dezelfde dingen experimenteren? Willen jullie alleen met elkaar seks hebben of met ook met anderen? Waar willen jullie vrijen? Op nieuwe locaties - zoals in een hotel op vakantie - is er vaak sprake van meer zin in seks. Maak daar gebruik van. Ook in huis kunnen jullie nieuwe locaties opzoeken. Doe het een keer in de keuken!”

„Er bestaan apps waar je je voorkeuren kunt invullen en kunt matchen op die voorkeuren. Dingen waar jullie het niet over eens zijn, krijgen jullie niet te zien. Op deze manier kun je op een vertouwde manier vertellen wat voor nieuwe dingen je wil proberen. Vaak denk je je sekspartner te kennen, maar is er veel wat je nog niet weet van elkaar. Met de nieuwe kennis kun je een heel nieuw avontuur aangaan!”