’Mijn kinderen hoeven hun bord niet leeg te eten’

Hoe ziet je wekelijkse menu eruit?

Ik heb meestal vaste eetmomenten. Je hebt gewoon brandstof nodig en met een gezin is het ook gewoon handig. Ontbijten doe ik altijd erg gevarieerd. Ik probeer altijd te zorgen voor een gezonde start van de dag. Dit kan bijvoorbeeld havermout zijn, of granola met vers fruit, en in het weekend pannenkoeken. Aan lunch besteed ik vaak wat minder aandacht. Tijdens het koken eten de kinderen een bakje rauwkost, zodat zij hun groente al binnen hebben. Verder kan het avondeten van alles zijn. Maar omdat mijn oudste niet veel lekker vindt, zijn we niet heel experimenteel. Dat is jammer, want ik hou erg van koken en nieuwe recepten uitproberen.

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

Ik sta nooit op de weegschaal, er is voor mij geen meerwaarde om hiernaar te kijken. Gezondheid is veel meer dan een getalletje op de weegschaal. Ik denk dat ik qua lichaam pas in het plaatje dat de maatschappij -helaas- van je verlangt. Ik erken dat dit een privilege is. In mijn werk zie ik wat een gewichtsstigma kan aanrichten. Ook heb ik er vroeger zelf mee te maken gehad. Toen ik zestien was, was ik erg mager. Daar kreeg ik veel opmerkingen en vragen over. Op die leeftijd is dat naar, je wilt namelijk niet anders zijn. Er wordt veel waarde toegekend aan gewicht. Ik vind juist dat je moet kijken naar kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen.

Hoe houd jij deze gezonde leefstijl vol?

Het is mijn beroep om met gezondheid en eten bezig te zijn, dus het is redelijk makkelijk vol te houden. Ik ben een voorstander van kijken naar wat je kunt toevoegen aan je leefstijl, in plaats van kijken wat je weg kan halen. Ik ben geen voorstander van jezelf een beperking opleggen. Het is belangrijk om af en toe genieten van minder voedzame dingen. Voldoening halen uit maaltijden is ook heel belangrijk voor mij. Denk hierbij aan de kleine dingen zoals kleur op je bord, de tafel dekken en met het hele gezin eten. Verder zorg ik voor genoeg slaap en ontspanning, dat is heel belangrijk. Al is dat natuurlijk af en toe wel moeilijk met twee kleine kinderen.

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

Van beide is keihard wetenschappelijk aangetoond dat het slecht is voor je gezondheid. Alcohol drink ik af en toe wel, maar erg weinig. Dat is wel een bewuste keuze die ik heb gemaakt de laatste jaren. Als voedingswetenschapper weet ik hoe slecht alcohol voor je is. Roken doe ik niet. Vroeger heb ik dit wel gedaan als puber. ’Waarom deed ik dat’, denk ik dan. Maar je puberbrein denkt gewoon niet na. Toen dronk ik ook best wel veel alcohol. Ik heb daar geen spijt van, maar nu is het gelukkig wel anders.

Wat is jouw gouden tip voor een gezond leven?

Ik heb er meerdere. Als het om voeding gaat, probeer jezelf geen beperkingen op te leggen, maar kijk eerder naar wat je kan toevoegen aan jouw voedingspatroon. Begin ook met kleine stapjes, een wandeling van tien minuten is ook beweging. Gun jezelf het ook om te genieten van minder voedzame dingen en zorg dat je voldoening haalt uit je maaltijden. Ook is het belangrijk om breder te kijken naar gezondheid. Werk, ontspanning, sociale contacten, beweging, voeding en slaap zijn ook allemaal onderdeel van gezondheid.

Wat is je grootste zonde?

Dat weet ik eigenlijk niet. Als je voeding of een gedraging een zonde noemt, ga je ervan uit dat je iets fout doet. Dan denk je heel zwart wit. Voeding is namelijk niet goed of fout naar mijn mening. Het is niet mijn visie om er zo naar te kijken. Veel mensen kijken naar eten in termen van schuld of dingen die zij fout doen. Maar eten is gewoon een doodnormale en fijne bezigheid, waar je voldoening uit kunt halen. Voel je ook niet schuldig als je een keer iets eet wat minder voedzaam is, geniet er juist van!

Zie je nog verbeterpunten bij jezelf?

Zeker, die zijn er altijd. Voor mij is dat voornamelijk beweging. Hier heb ik de laatste tijd weinig prioriteit aan gegeven door mijn zwangerschap. Ik was erg moe in mijn eerste trimester. Ook vind ik veel sporten ook niet zo leuk om te doen. Verder vind ik wel dat ik iets meer zou moeten bewegen. Gelukkig fiets ik de laatste tijd bijna dagelijks tien kilometer.

Doen jouw kinderen hetzelfde als jij of heb je voor hen andere regels?

Wij bepalen wat de kinderen eten, we koken natuurlijk ook voor hen. Dus over het algemeen leven zij wel hetzelfde. Ze zijn intuïtieve eters, ze kunnen goed aanvoelen of ze honger hebben of genoeg hebben gegeten. Hun bord leegeten hoeft bij ons thuis nooit. Verder proberen we weinig druk uit te oefenen op het gebied van eten. We bieden ze veel aan, ook dingen die bekend bij ze zijn, om de boel aan tafel gezellig te houden.

