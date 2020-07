Deel 28: ’Dat kreng weet het allemaal nog erger te maken dan het al is’

Ik kan op tijd wegspringen voor de steen, maar Sara niet meer. De steen treft haar vol op haar hoofd. Ze schreeuwt het uit van de pijn. „Dat kreng!”, brul ik en storm naar het raam, maar daar is niets meer te zien. Dan draai ik me om naar de tafel. Sara snikt zachtjes. Storm is wit weggetrokken. Onhandig streelt hij Sara’s arm en houdt een handdoek tegen haar hoofd. Lief en betrouwbaar. Mijn zoon. Hij werpt ondertussen een radeloze blik op Lente. Die overziet het strijdveld en pakt haar telefoon. Heel kalm belt ze de politie. Ik hoor haar rustig aan de alarmcentrale vertellen wat er is gebeurd: „Steen door het raam. Ja, er is iemand gewond. Flinke hoofdwond. Kunt u snel komen?” Wat is ze kalm en doortastend. Mijn dochter. Het is niet te geloven dat ze allebei zijn voortgekomen uit dat kreng.

Dat kreng weet het allemaal nog erger te maken dan het al is. Onderweg naar het ziekenhuis, zet ik de kinderen af bij hun moeder. Ook om te checken of ze echt wel thuis is. Dat is ze. En hoe. Als ik binnenkom ligt ze onder tafel te vozen met mijn broer: „Ik moet naar het ziekenhuis”, snauw ik: „Zorg jij voor je kinderen?”

Sara’s wond moet worden gehecht. Op de terugweg zit ze stilletjes naast me. „Zullen we langs de Chinees rijden voor vanavond?”, vraag ik haar als we voor een rood licht staan. Ze schudt haar hoofd: „Spareribs?” probeer ik. Sara antwoordt niet. „Heb je geen honger, Saartje?” vraag ik haar. Ik buig me naar haar toe om haar wang te strelen. Met een ruk draait ze naar me toe: „Ik wil geen eten en ik wil jou ook niet.” Geschokt kijk ik haar aan: „Hoe bedoel je?.” „Ik wil dit gedoe niet, Bas. Ik wil dat je vanavond je spullen pakt en weggaat. Los het eerst maar op met Anouk. Ik wil je pas weer terug als je de echtscheidingspapieren hebt getekend.”

De volgende dag bel ik meteen mijn advocaat om te vragen of hij de scheiding wil aanvragen: „Wil je niet eerst de voorlopige voorziening regelen met haar advocaat?” „Nee”, zeg ik kortaf: „Ik heb je al eerder gezegd dat de rechter maar moet beslissen wat de voorlopige voorziening wordt. Ik wil scheiden. De rest is bijzaak.” Ik weet dat dat niet waar is. Het kan me juist wel schelen. Ik wil eigenlijk alles, maar ik moet nu even duidelijk zijn tegen mijn advocaat. „Ok”, mompelt hij: „Een eenzijdig verzoek dus. Ik zal ervoor zorgen dat het verzoek ook bij de tegenpartij komt.” „Graag. Hoe sneller hoe beter.” brom ik en hang op.

Ik woon weer in het tuinhuis en de kinderen zijn weer terug bij hun moeder. Onder protest. Sara heeft zich weer ziek gemeld, zogenaamd omdat ze griep heeft. De waarheid heeft ze niet verteld. Ze wil niet dat onze relatie op de zaak bekend is.

Ik mis haar. Verveeld dwaal ik door kantoor. Ik heb niet veel te doen. Het is al duidelijk vakantietijd. Mensen zijn op vakantie of lunchen buiten de deur. In het kopieerhok kom ik mijn secretaresse Roxy tegen. „Moet jij niet lunchen?”, vraag ik haar. „Je denkt toch niet dat dìt in vorm blijft met buiten de deur lunchen?” vraagt ze. Ze draait uitdagend haar heup naar me toe en wijst me op haar mooie figuur. Ik schiet in de lach: „Waarmee dan wel?”

„Nou….” Zegt ze „…. met veel beweging….”

„Veel beweging.. dat krijg je toch niet op kantoor?” vraag ik.

„Oh, jawel hoor”, antwoordt ze: „er zijn hier genoeg dingen waarmee je kunt oefenen. Zoals dit.” Ter demonstratie doet ze armoefeningen met lege cartridges. „En hiermee.” Ze buigt naar het kopieerapparaat en doet push ups op de rand. Haar billen onder haar strakke rokje uitdagend naar mij gericht. Snel draai ik de deur op slot. Ik schuif haar rokje omhoog. „Helpt dit ook?”, vraag ik terwijl ik bij haar naar binnendring. Ze lacht. „en dit?’ vraag ik terwijl ik in haar bloesje tast. „ja dat helpt”, hijgt ze en voert het tempo op. We gaan steeds wilder tekeer tot ik zwetend in haar klaar kom.

Voldaan liggen we later tegen elkaar aan: „Hoe gaat het?” vraag ik.

„Zijn gangetje”,, antwoordt ze. „En jij?”

„Tja, redelijk rustig”, antwoord ik.

„Hoe gaat het met Lompe Sara?” vraagt Roxy. Nu begeef ik me op glad ijs. Ik wil Roxy niet onnodig pijn doen, maar ik wil wel duidelijk zijn dat ik voor Sara heb gekozen. Al heeft Sara nu even niet voor mij gekozen: „Ja wel goed”, begin ik voorzichtig: „maar ze voelt zich nu natuurlijk even niet zo goed..” zeg ik, doelend op haar ’griep’. Roxy knikt:

„Kan ik me voorstellen na die steen.”

„Die steen? Hoe weet jij dat?”