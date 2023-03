Kledingcoach adviseert vrouwen zich respectvol te kleden: ’Excuse me’

Keihard lachen

„Ik heb het niet zo op coaches, dat is geen geheim. De bizarre trend dat we tegenwoordig voor iedere onzekerheid hulp inschakelen is iets waar we over twintig jaar, hoop ik, met z’n allen keihard om lachen, zo van: ’Weet je nog dat jij ooit voor €90 ex btw per afspraak een wandelcoach inschakelde om van je gejaagde gevoel af te komen? Wat een twighlightzone was dat hè?”

Hoogtepunt

Heel bewust schrijf ik ’over twintig jaar’, want ik vrees dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn. Sterker nog, ik ben bang dat het hoogtepunt nog moet komen en dat terwijl de nood aan echt nuttige arbeidskrachten (docenten, zorgmedewerkers) steeds groter wordt. Coaches coachen elkaar en is voor elke niche inmiddels wel iemand opgestaan om een ander tegen betalingen zelfverzonnen wijsheden aan te smeren.

Koken

Caroline Luitjes helpt christelijke vrouwen (en mannen) bij het vinden van kleding die het beste bij hen past, lees ik op cvandaag.nl. Tot voor kort was je dan gewoon personal shopper, nu dus kledingcoach. En deze kledingcoach heeft dus een boodschap voor vrouwen: Kleed je respectvol en hou er rekening mee dat een man visueel is ingesteld. Mijn bloed gaat daarvan koken.

Dickpic

Toch werd mij vanmorgen, tijdens het boodschappen doen, bevestigd dat Caroline misschien wel gelijk heeft. Ik raakte met een man-uit-het-dorp aan de praat over de toestand bij NOS Sport en hij zei het écht: ’Ja, maar als vrouwen dan in een heel kort rokje gaan lopen, dan vragen ze er ook wel een beetje om.’ Niet veel later, in datzelfde gesprek, twijfelde hij er openlijk aan of mannen écht wel zomaar een dickpic sturen. ’Ik geloof gewoon niet dat Overmars dat zomaar heeft gedaan…’ Voor mij was dat het punt om het gesprek te staken.

Mannen zijn gek

Met ingehouden boosheid liep ik de supermarkt in. Dus mannen worden uitgelokt een dickpic te sturen? Ik heb ze in mijn DM op Twitter zitten van mannen die ik niet ken en nog nooit online heb gesproken. Ze openen het gesprek met een foto van hun geslachtsdeel. Vroeg ik daarom? Nee! ’Mannen zijn gek’, had ik de man-uit-het-dorp als uitsmijter meegegeven. Maar hij lachte het weg.

Dikke breisels

Wij vrouwen horen het dus maar weer eens van twee kanten vandaag; Kleed je respectvol en hou rekening met mannen, aldus kledingcoach Caroline. En de man-uit-het-dorp vindt dat je „erom vraagt” als je een kort rokje aantrekt. Met andere woorden: De oplossing voor het algemene probleem van grensoverschrijdend gedrag, ligt bij ons. Wij moeten ons aanpassen met hooggesloten coltruien, dikke breisels en rokken tot op de grond. De man kan het anders niet aan.

Onze keuze

De kledingcoach vindt ergens ook wel dat ook als wij vrouwen naakt over straat gaan, mannen ons niets mogen aandoen. ’Maar waarom zouden we zoveel van onze lijven laten zien’, vervolgt ze. OMDAT WE DAT MISSCHIEN WEL WILLEN? Het is ónze keuze en niet die van iemand anders en het moet ook vooral een keuze zonder gevolgen zijn – ook al is je rokje niet veel langer dan een ceintuurtje breed is.

Grens over

Prima dat er even gekeken wordt, maar de grens ligt bij er vervolgens intimiderende opmerkingen over maken. En ja, als je een vrouw ergens alleen tegenkomt is ’Wat zie jij er lekker uit’ al intimiderend. Op een bepaalde manier kijken ook overigens; te lang, te indringend, te verlekkerd. Je maakt dat iemand zich daardoor onveilig voelt en dat moet nu echt eens afgelopen zijn.

Blote benen

Het voorjaar komt eraan, waardoor dikke truien en lange broeken minder noodzaak kennen. Blote armen, dunne bloesjes, korte rokjes, blote benen; we gaan ze weer volop zien en ze zijn in geen enkel geval een excuus om je te misdragen. Die blote benen zijn niet van jou. Dat deels blote lijf is er niet om opmerkingen over te maken of om ongevraagd aan te zitten. Laat ons met rust.

Gedraagjecoach

Weet je waar de wereld behoefte aan heeft? Aan Gedraagjecoaches. Aan coaches die mannen erop wijzen als ze onze grenzen over gaan. Ik neem die rol graag op me, maar nog beter zou het zijn als mannen elkaar nou eens gaan corrigeren in plaats van blijven roepen dat wij vrouwen wel heel lichtgevoelig zijn geworden. En Carolien; thanks voor de tip dat wij vrouwen ons respectvol moeten kleden, maar het zou van nog meer respect getuigen als je aan onze kant komt staan en vrouwen coacht vooral te dragen waar zij zich het lekkerst in voelen.

