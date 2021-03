Daghoroscoop 18 maart - Steenbok, houd je gewicht in de gaten!

VANDAAG JARIG

Over je gezondheid zul je niet hoeven klagen; de enige planeet die enigszins dwars kan liggen is Mars en die verdwijnt volgende maand uit je horoscoop. Je kunt je welzijn nog verbeteren door veel te bewegen en met massage van je rug en nek. Ook een creatieve hobby werkt therapeutisch.

RAM

Heb geduld als je wacht op toestemming voor een lening of aankoop. Je krijgt binnenkort een kans om problemen te omzeilen en je doel te bereiken. Later vandaag kun je het druk krijgen, maar morgen is er gelukkig weer een dag.

STIER

Je humeur kan snel verslechteren. Vraag je af of een woedeaanval de beste manier is om je doel te bereiken. Je benadeelt je zaak als je jouw kalmte verliest tegen leidinggevers en de mensen op wier respect je gesteld bent.

TWEELINGEN

De komende dagen zullen persoonlijke overwegingen de overhand hebben op al het andere. Stel niet te hoge eisen aan hen die je na staan en verlang evenmin te veel van je partner. Sta open voor derden en blijf vooral vriendelijk.

KREEFT

Na een langzame start van de dag kun je je gedachten ordenen. Er kunnen talloze ideeën door je hoofd tollen. Neem een dag vrij als dat nodig is om een volgende stap te zetten. Geef ook de nodige aandacht aan je gezondheid.

LEEUW

Net als je gemotiveerd aan de slag wilt kan er een obstakel opdoemen. Als de kosten van een project blijven oplopen, kan het moment gekomen zijn om er een punt achter te zetten. Meer geld zorgt niet per se voor oplossingen.

MAAGD

Frustratie zal toeslaan als je niet krijgt wat je wenst. Denk niet dat je alles beter weet dan je baas. Doe liever wat je wordt opgedragen dan de strijd aan te binden met iemand die over meer macht beschikt. Put tevredenheid uit je werk.

WEEGSCHAAL

Schud recente problemen af en verdiep je in de wereld om je heen. Onttrek je aan de dagelijkse routine als je onrustig bent. Doe fitness of yoga of ga een eind wandelen om te ontspannen. Overdrijf niet, niet fysiek, noch verbaal.

SCHORPIOEN

Een prima dag om een contract te tekenen. Je bent helder en zult kwesties goed interpreteren. Een boedelscheiding kan pijnlijk zijn, maar tracht een conflict te vermijden. Besef dat de andere partij met dezelfde emoties kampt.

BOOGSCHUTTER

Bedien je van elegante en subtiele accenten als je een project beëindigt. Je minutieuze handvaardigheid zal door cliënten en collega’s worden gewaardeerd. Een dosis empathie zal z’n nut bewijzen als je leiding geeft.

STEENBOK

Als anderen somber of neerslachtig zijn, moet je niet in dezelfde stemming vervallen; toon een vrolijk gezicht. Laat een onbelangrijke kwaal behandelen voor deze verergert. Houd je gewicht in de gaten.

WATERMAN

Denk na over ernstige zaken. Stel je positief op, ook ten opzichte van sombere aspecten van het leven. Je perspectief kan wat vertroebeld zijn. Probeer de consequenties te overzien van de keuzes die je zult moeten maken.

VISSEN

Hoewel er sprake lijkt van geluk, krijg je ook met een ernstige zaak te maken. Als faalangst je prestaties blokkeert is het zaak je angstgevoelens te analyseren. Praat erover met mensen die je liefhebben en die je kunnen steunen.

