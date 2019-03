10 dingen die je niet tegen een zwangere vrouw moet zeggen

1. Je moet er wel echt op letten dat je niet te veel eet, hoor. Het moet er ook allemaal weer af.

Waarna steevast een verwijzing volgt naar een collega/vriendin/buurvrouw die ook zwanger was, wel 25 kilo aankwam en die kilo’s er daarna nooit meer afkreeg. Na weken te hebben moeten kampen met misselijkheid, ben je als zwangere allang blij dat je eetlust hebt of je voedsel überhaupt binnenhoudt. Laat haar lekker. Of ze die kilo’s eraf krijgt, is haar zaak.

2. 'DAT DACHT IK AL!'

Dit volgt vaak op het nieuws over De Zwangerschap. Superknap altijd, die mensen die het al wisten voordat jij het leek te weten. Er volgt een verwijzing naar je humeur, eetgedrag en alcohol die je liet staan. Bovenal gaat het dus niet om jou, maar om het gelijk van de ander.

3. ‘Weet je wat je écht moet doen…’

Hier volgt altijd een advies over iets waarmee je zelf nog lang niet bezig bent. De bevalling. Opvang. Oppas. Voedingskussens. SUPERLIEF natuurlijk, en met alleen maar goede intenties. Maar de zwangere vrouw wordt deze negen maanden bedolven onder adviezen. Tip: begin je advies met ‘heb je al nagedacht over’? Dat klinkt al meer alsof je haar wilt helpen met of herinneren aan iets.

4. ‘Dat is al een flinke buik voor XX weken'

Of ze nou 10 weken is of 39 weken: die buik groeit, want er zit een kindje in. En bij de ene vrouw is die babybuik groter dan bij de andere. Daar kan de zwangere vrouw heel weinig aan doen. Vanwege hormonen is deze vrouw extra onzeker dus iedere opmerking over ‘de dikke buik’ zet haar aan het denken of ze misschien wel ‘te dik’ is voor het bewuste aantal weken zwangerschap. Wat mal is, want er groeit een kind in haar buik. Het is ongeveer het aller-stomste om tegen haar te zeggen.

5. ‘Weet je zeker dat het geen tweeling is?’

Inhakend op voorgaande vraag; denk aan de hormonen! Deze vrouw is onzeker, weet natuurlijk heus wel of ze een tweeling krijgt of niet. En verrassing: die dikke buik ziet ze zelf ook 24/7. Dus laat het flauwe grapje maar achterwege.

6. ‘Ga je borstvoeding geven’?

Of het antwoord nou 'ja' of 'nee' is: ik snap echt werkelijk niet waarom je dat als buitenstaander zou willen weten. Plus: soms lukt het moeders niet eens om borstvoeding te geven, hoe graag ze het ook willen.

7. ‘Is het een beetje uit te houden?’

Vaak gevraagd in combinatie met extreem weer. Dan is het antwoord natuurlijk een gillende 'NEE!' Waar een niet-zwanger persoon al kapotgaat van 35 graden, gaat een zwangere vrouw ongeveer drie keer zo erg kapot. In je achterhoofd houdend dat ze deze vraag waarschijnlijk bij de bakker, op haar werk en van de buurman krijgt, kun je hem lekker achterwege laten.

8. 'Vind je het vervelend als ik je buik aanraak?’

Deze vraag volgt ALTIJD nadat de buik ongevraagd is aangeraakt. Tip: stel hem alsjeblieft voordat je je handen uitsteekt.

9. 'Hebben jullie er lang over gedaan?'

Ehhh. Hier kunnen twee antwoorden op komen: 'ja' of 'nee'. In beide gevallen snap ik de relevantie niet. Tenzij je intieme familie/vrienden bent, stel je deze vraag niet.

10. 'Nu lijkt het allemaal nog leuk, maar straks....'

Dit zeggen voornamelijk mensen die kinderen op puberleeftijd hebben. Tsja, super bedankt voor de motiverende tekst, maar die baby terugduwen is niet echt een optie meer.

