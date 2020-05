Zó is lang stilzitten minder schadelijk!

„Je kunt lang stilzitten het beste vergelijken met een motor die stilvalt. Allerlei processen in het lichaam die energie vragen, komen tot stilstand. Daarmee bedoel ik niet de energie die je mentaal voelt om iets te willen doen. Ik bedoel energie als in brandstoffen in het lichaam. Als je stilzit, worden die brandstoffen niet verbrand en daardoor opgeslagen in het lichaam. Het worden vetreserves. Langdurig stilzitten zorgt ervoor dat je metabolisme vrijwel tot stilstand komt. In het begin merk je daar niks van, de gezondheidsklachten openbaren zich pas na jaren. Denk hierbij aan hart- en vaatziektes. Bloedvaten kunnen dichtslibben door cholesterol en je kunt diabetes type 2 ontwikkelen.”

Advies

„Mijn advies is om - als je nu acht uur thuis werkt - in ieder geval twee uur te gaan staan of lopen. Ga bijvoorbeeld staan als de telefoon gaat of neem een zit-sta bureau. Je kunt ook een hulpmiddel gebruiken om je laptop en toetsenbord op sta-hoogte te zetten. En verdeel je bewegingen over de dag. Iedere beweging zet de verbrandingsmotor aan. Als je gezond en redelijk fit bent, is het belangrijk om ieder half uur even 10 minuten te gaan staan. Indien je wat ouder bent of ziek bent, kun je met 5 minuten per half uur al uit de voeten. Hoe intensiever die beweging is, hoe beter. Liever staan dan zitten, liever lopen of fietsen dan staan. Hoe harder je beweegt, hoe meer die motor gaat lopen en je vetten en suikers verbrand worden.”

Beweegmomenten

„Zorg voor voldoende beweegmomenten. Als je een trap hebt in huis en koffie wil halen, loop dan even de trap op. Zelfs als je daar niets moet halen. Loop dan weer naar beneden en ga koffie maken. Je kunt ook het koffie-apparaat boven zetten als dat je meer motiveert om de trap op te lopen. Als je een baan hebt waarbij je veel moet bellen, kies er dan voor om te ijsberen tijdens het bellen. Als het mogelijk is, kun je ook buiten gaan wandelen tijdens het gesprek. Ging je elke dag fietsend van en naar werk, begin en eindig je werkdag dan nu ook op die manier. Dat is nu misschien lastig als je thuis les moet geven aan kinderen, maar probeer ze dan mee te nemen. Beweging is voor hen ook goed.”

Rustig aan

„Het hoeft er niet zo hard aan toe te gaan als in de sportschool, als je ook nog tegelijkertijd wil werken. Het gaat erom dat je in ieder geval 20 minuten per uur zitten vervangt voor staan. En als je het helemaal goed wil doen, beweeg je ook een beetje. Je hoeft niet te zweten en te hijgen, het gaat erom dat je je systeem even in werking zet. Even rustig rondlopen in huis of fietsen aan het bureau is voldoende. Denk er wel aan dat deze beweegmomenten niet het half uur van matig-intensieve beweging vervangen. Die moet je er buiten werktijd bij optellen. Dan is het tijd voor een meer intensieve vorm van beweging zoals hardlopen, wandelen op een flink tempo of cardio-oefeningen.”

Zitten is als zonnen

„Een slogan die veel gebruikt wordt als het om zitten gaat, is: Zitten is het nieuwe roken. Er blijkt echter uit onderzoek dat die cijfers niet overeenkomen met elkaar. Liever vergelijk ik zitten met zonnen. Beide zijn goed - mits je de tijd beperkt - maar schadelijk als je het te lang achter elkaar doet. Ook heb je ze beide nodig: zitten helpt je herstellen en tot rust komen, en zonlicht zorgt ervoor dat je vitaminen aanmaakt en gezond blijft. Ik zeg dus: ’Zitten is als zonnen; doe het bewust en met mate’.”