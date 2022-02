9 Gouden tips om stamppot nóg gezonder te maken

1. Verhouding voor gezondere stamppot is de sleutel

Aardappelpuree is heerlijk maar roomboter en volle melk maken het niet erg caloriearm. Bovendien bevatten aardappels veel koolhydraten. Vervangen door zoete aardappel? Ook lekker, maar die bevat zelfs meer koolhydraten. Het scheelt al als je de verhoudingen in een stamppot wat aanpast: wat minder aardappel, wat meer groente. Of maak in plaats van aardappelpuree een puree van groenten met weinig koolhydraten, zoals pompoen. In de blender met een eetlepel crème fraîche light erdoor en je weet niet wat je proeft. Andere groenten met weinig koolhydraten: bieten, koolrabi, aubergine, bloemkool, broccoli, knolselderij, wortel, pompoen, paprika, prei of ui.

2. Kies de lichtste stamppot als gezonde variant

Zuurkool, hutspot, boerenkool… allemaal superlekker, maar het blijft zware kost. Al zijn er wel verschillen. Even voor het overzicht: 400 gram boerenkool is goed voor 336 kcal, andijvie 265 kcal, hutspot 244 kcal, en zuurkool 212 kcal. Let wel: dit is exclusief worst, spekjes en jus. Dus reken je niet rijk met dat dampende bord sauerkraut.

3. Stampot zonder kuiltje

Stamppot hoeft echt niet altijd vergezeld te worden door een flinke sloot vette jus. Kruidige paprika- of groentebouillon is een prima vervanger en net zo smakelijk in het beruchte ‘kuiltje’. Vind je dat toch minder? Leng je jus dan aan met wat water. Of laat de jus koud worden, schep het laagje vet eraf en verwarm de jus. Scheelt toch weer.

4. Mager vlees is gezonder

We snappen best dat je graag een sappige worst of knapperig speklapje bij je winterkost wilt serveren. Maar het zijn wel dikmakers. Je kunt ook kiezen voor een magere rookworst of voor hamblokjes. Blijf je liever bij spekjes? Bak dan magere blokjes uit, dep ze met keukenpapier en gebruik het vet niet. Ook lekker: gekruide champignons door de stamppot, of kleine blokjes kip die je vooraf marineert in shoarmakruiden.

5. Romig

Voor romige aardappelpuree heb je geen bergen roomboter nodig. Pers de aardappelen door een pureeknijper of haal ze door een zeef, en maak deze fijne puree extra smeuïg met een scheutje melk. Mag het iets pittiger of juist frisser, gebruik dan een paar lepels magere kruidenkaas of hüttenkäse.

6. Soep, ik heb je

Wissel al die stevige winterkost af met een maaltijdsoep. Zo krijg je ongemerkt lekker veel groente binnen en het is heerlijk verwarmend. Bovendien is het zo simpel om te maken. Heb je een zak doperwten in de vriezer? Fruit een uitje, doe de doperwten erbij, wat bouillonpoeder en water en laat het even koken. Dan de staafmixer erin, pureren en afmaken met bijvoorbeeld versie peterselie of munt en wat light kookroom. Of maak een maaltijdsoep van alle groenterestjes die je nog in huis hebt, gooi er wat volkoren pastaschelpjes bij voor de vulling en eventueel wat kleine hamblokjes. Zo gepiept.

7. Lang tafelen

Houd je van kaasfondue of gourmetten, omdat je dan extra lang kunt tafelen? Een lichter alternatief is bouillonfondue (hot pot). Maak een lekkere bouillon in de fonduepan en laat hierin groenten garen, zoals broccoli- of bloemkoolroosjes, wortel, paprika, peultjes en wat je ook maar lekker vindt. Stukjes vis of kipfilet kunnen er ook in. Even garen in de bouillon en dan dippen in bijvoorbeeld wat sojasaus met citroen, Spaanse peper en verse koriander. Ook lekker: een grote pan gekookte mosselen met sausjes op yoghurtbasis. Zet op tafel nog een extra groentegerecht, zoals een venkelsalade.

8. Eau-de-vie

Een glaasje wijn of bier bij het eten is niet te versmaden, maar het brengt ook de nodige calorieën met zich mee. Probeer eens een maand lang geen alcohol te drinken. Zet in plaats daarvan een kan water met verse munt op tafel, of schenk water in een mooi wijnglas met een schijfje citroen. Sowieso is genoeg water drinken aan te raden. Vocht is belangrijk bij de opname van voedingsstoffen in de darmen, bij het transport van voedings- en afvalstoffen in je lichaam, en voor het regelen van de lichaamstemperatuur. Begin de dag al met een glas (lauw) water. Dat zet meteen de darmen aan het werk... goed voor de stoelgang.

9. Rek-en-strek

Wandelen na de maaltijd stimuleert de spijsvertering, het activeert je darmen. Hierdoor verwerkt het lichaam sneller voedsel, waardoor de kans op verstopping of last van maagzuur kleiner wordt. En begin de ochtend met wat oefeningen. Rek en strek uw lichaam een paar minuten of doe een yogasessie. Dan is je maag er weer klaar voor.

