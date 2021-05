Weg met die coronalook: ’De felle lippen passen goed bij de kleding’

„Sinds het thuiswerken draag ik vooral zwarte en comfortabele kleding. Alleen als er iemand langskomt, doe ik extra mijn best. Mijn haar droeg ik de laatste tijd vooral in een staart. Toen ik voor deze metamorfose werd uitgekozen, dacht ik: ojee, ik vind het helemaal niet leuk om voor de camera te staan. Maar ik ben zó blij met mijn nieuwe look! Ik kan niet wachten om het aan anderen te laten zien. Mijn haar is echt fantastisch.”

Kapper Vincent: „Door het haar meer in een bob te knippen en wat volume te geven, lijkt het kapsel meteen gezonder en frisser. Het is een coupe die makkelijk in model te brengen is, wat fijn is voor de vroege zoommeetings. Door haar uitgroei donker te maken, in plaats van lichter of in dezelfde kleur, krijgt het haar meer diepte en lijkt het voller.”

Visagist Carmen: „Angela heeft wat roodheid in haar gezicht, zoals meer mensen. Ik heb het met wat lichte foundation weggewerkt. De paarse oogschaduw legt de nadruk op haar blauwe ogen. Daarmee springen ze er iets meer uit. De wenkbrauwen waren wat te blond, die heb ik aangezet om haar gezicht sprekender te maken. De felle lippen passen goed bij de kleding.”

Stylist Karin: „Angela wilde graag een jumpsuit proberen. Dat is een goeie keuze, want het past bij haar vrouwelijke zandloperfiguur. Het riempje accentueert de taille. Ook hier heb ik weer gekozen voor een combinatie van een felle en een pastelkleur, die combinatie werkt altijd goed. Met de schoenen wordt het plaatje een geheel en valt er overal iets te zien.”

Deze reportage staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.