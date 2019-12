Ⓒ John Kramer

En ineens is dat kleine meisje een jongedame van 16! Dit weekend staan er vijf moeders & dochters in VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Ze vertellen over hun band en toekomstplannen. En allemaal vergelijken ze hun leven een héél klein beetje met dat van Máxima en Amalia. In deze editie spreken we met moeder Isabel Betancur en dochter Madeleine.