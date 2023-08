’Blijf van me af, ik verdraag dat plakkerige lijf niet’

„Die eerste lentezon of misschien wel nog iets daarvoor… die is het fijnst. Als er nog van die fijne frisheid in de lucht hangt. En dan daar een vrolijk zonnetje bij. Daar kan ik echt wel van genieten. Of op wintersport, met zo’n strakblauwe lucht boven zo’n fris wit pak sneeuw. Maar dan moet het niet zo warm worden dat je uit je skitruitje drijft, en er moet ook zeker niet een man gaan helpen om mijn skipak uit te trekken.

Jurkjes en rokjes

Maar inmiddels zijn we alweer hard op weg naar zomerse temperaturen. Er zijn mensen die de dagen aftellen totdat het kwik boven de 30 graden gaat. Het mag duidelijk zijn, daar hoor ik niet bij. Verschrikkelijk, want dan moet ik ineens jurkjes en rokjes aan. En daar hoort bij dat ik dan moet scrubben, ontharen en naar de pedicure voor een beetje toonbare voetjes. Maar het ergste vind ik nog dat ik dan bij de minste of geringste beweging ga zweten. En dat de binnenkant van mijn dijen dan tegen elkaar aan gaan schuren en rood worden.

Ik weet niet hoe het komt, maar ik hoef maar naar buiten te stappen als de zon schijnt en ik voel de zweetdruppels langs mijn rug naar beneden glijden, mijn slip in. En mijn armen moet ik strak naar beneden houden, om de natte plekken onder mijn armen te verhullen. Om nog maar te zwijgen van het effect dat al dat overmatig transpireren heeft op mijn zorgvuldig opgemaakte gezicht en gestylede kapsel. Zonder waterproof make-up ben ik reddeloos verloren. Als ik even een klein stukje heb gefietst zie ik eruit alsof ik net een triatlon heb gedaan, met het zwembad als laatste onderdeel. Hoe warmer het weer en nietsverhullender de kleding, hoe onaantrekkelijker ik me voel.

Libido

Geloof me, ik ken elk onderzoek en alle literatuur over dit onderwerp. Ik drink al geen koffie en vermijd te gekruid eten. Botox schijnt ook je zweetklieren te kunnen lamleggen, maar ik kan toch moeilijk m’n hele lijf laten volprikken? Wel drink af en toe alcohol en dan het liefst een gin-tonic met veel ijs, want het leven moet natuurlijk wel een beetje leuk blijven. En dat is voor mij in de zomer al lastig genoeg. Al dat gezweet belemmert me namelijk enorm, zowel op mijn werk (ik ga er extra vroeg heen om me in het toilet helemaal droog te deppen, op te frissen en om te kleden), als in mijn sociale leven.

Het is zelfs een reden geweest om te gaan scheiden. In de zomer heb ik namelijk totaal geen zin om te vrijen. Mijn libido daalt tot onder het vriespunt en ik verdraag het dan gewoon niet dat iemand aan me zit als ik als een gestrande zeester op mijn bed lig te puffen. Als mijn (inmiddels ex) man toch aan me begon te zitten, sloeg ik hem van me af. Hij vond dat ik me niet moest aanstellen, maar ik verdroeg dat plakkerige, zweetlijf gewoon niet en had lang genoeg mezelf geforceerd voor zijn plezier, dat wilde ik niet langer.

Mijn ex-man beweert dat ik zweetangst of een zweetfobie heb. Ja, dat bestaat. Het is de angst voor overmatige transpiratie en/of zweetaanvallen. Ik denk persoonlijk niet dat ik er angst voor heb. Ik zweet gewoon veel en vaak en vind dat mega-irritant. Maar wat voor zin heeft het om dat te laten onderzoeken? Ik ben wie ik ben en moet hier gewoon maar mee zien te leven. Als ik ooit weer ga daten, doe ik dat in elk geval alleen in de winter…”

Als dit naar meer smaakt...

Dit artikel stond eerder in een eerdere VROUW Glossy. Nu ligt de nieuwste VROUW Glossy in de winkels die helemaal in het teken staat van roddel en achterklap. Met onder andere een groot interview met Tooske Ragas en een gastcolumn van Yvonne Coldeweijer. Verder spreken we bekende kappers over roddels in de kappersstoel, interviewen we doorgewinterde showbizzjournalisten over hun scoops en vertelt Melissa Pieters (31) waarom ze zich bekeerde tot de islam.

Wil je nooit meer een nummer van VROUW Glossy missen neem dan nu een supervoordelig abonnement door hier te klikken.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.