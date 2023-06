Praat mee: Moet de tandarts weer standaard verzekerd worden?

Het jaarlijkse tandartsbezoek is in 2006 geschrapt uit het basispakket van de verzekeraars, vanwege de oplopende zorgkosten. Als je naar de kaakchirurg moet dan worden de kosten voor tandzorg wel vergoed, maar een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist moet je zelf betalen.

Goedkoper

Een recente enquête onder 5000 FNV-leden laat zien dat de zorgkosten voor bijna 65 procent van de respondenten voor financiële problemen zorgen. „En dat zijn voornamelijk werkende mensen”, vertelt Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, aan het AD. „Misschien dat je nu al kunt stellen dat de zorg ontoegankelijk ís voor lage inkomens en sommige groepen.”

26 procent van de respondenten gaf daarnaast aan dat bij het vermijden van de tandarts, de gebitsproblemen alleen maar erger worden. Deze verwaarloosde mondzorg kan leiden tot fysieke en mentale klachten, waarvan de zorgkosten wél door het zorgstelsel worden vergoed. Daarom stellen Dokters van de Wereld en de FNV dat mondzorg opnemen in het basispakket zelfs goedkoper is dan het huidige mondzorgbeleid.

Effecten

Ook Wouter Vriesman, vanaf 1985 tandarts in Amsterdam, ziet de ’mondzorgmijding’ toenemen. Hij ziet dat mensen preventieve maatregelen uit de weg gaan; ze kijken wachten tot ze pijn krijgen en gaan dan pas naar de tandarts. „Maar als je uiteindelijk bij de weekendpoli terecht komt, is dat véél duurder.”

Naast het financiële plaatje haalt Kitty Jong van de FNV ook andere effecten van de niet-verzekerde mondzorg aan. „Wanneer je vaak pijn hebt, heeft dat negatieve effecten op je leven”, zegt ze. „Een rot gebit helpt bovendien niet bij het vinden en behouden van een baan. En we weten dat als volwassenen niet naar de tandarts gaan, hun kinderen dat uiteindelijk óók niet doen.”

Ongerichte aanpak

Minister Ernst Kuipers van Volkgezondheid meldde eind vorig jaar dat hij géén plannen had om mondzorg op te nemen in het basispakket. „Opname in het basispakket is geen garantie dat mensen wel naar de tandarts gaan”, zei hij daarbij. „Ook ten tijde van het ziekenfonds gingen er jaarlijks bijna 1 miljoen mensen niet naar de tandarts.” Gratis mondzorg bestaat simpelweg niet, stelt Kuipers.

„Volgens hem zal iemand linksom of rechtsom altijd voor de kosten moeten opdraaien”, legt de website zorgwijzer.nl uit. „Bovendien is het opnemen van mondzorg in het basispakket een dure ingreep en tegenstrijdig met de pogingen van de overheid om de zorgkosten juist in bedwang te houden.”

Volgens de minister is de opname van mondzorg in het basispakket daarom een ongerichte aanpak. Het zou beter zijn om een specifieke oplossing te zoeken voor de groep die hun mondzorgkosten niet meer kan betalen.

