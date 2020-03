Wereldslaapdag... Zo word ook jij een schone slaapster!

1. Luister naar je lichaam

Het lichaam heeft een 24-uurs klok, een biologische klok die aangeeft wanneer je naar bed moet en wanneer je weer moet opstaan. Die bepaalt of je een ochtend- of avondmens bent. We luisteren er alleen niet altijd even goed naar. Veel mensen gaan chronisch te laat naar bed en de meesten worden ’s ochtends (ruw) gewekt door een rinkelende wekker.

Probeer daarom meer naar je lichaam te luisteren en een ritme te vinden dat het beste bij jou past. Probeer vervolgens zo vaak mogelijk op datzelfde tijdstip naar bed te gaan en op te staan, ook in het weekend! Zo blijft je biologische klok lekker lopen.

Bekijk ook: Deze drie vrouwen slapen nog geen vijf uur per nacht

2. Sport niet te laat in de avond

Zorg dat je na 21 uur niet meer stevig sport. Doe een krachtsport liever in de ochtend of middag, omdat de hoeveelheid cortisol in het lichaam dan heel hoog is, waardoor je veel meer energie hebt. Door een work-out of te veel activiteit stijgt je lichaamstemperatuur, terwijl het voor slaperigheid juist moet dalen. Yoga en pilates kun je wèl het beste in de vroege avond doen, want die stimuleren de aanmaak van melatonine, het hormoon dat ervoor zorgt dat je je ’s avonds slaperig gaat voelen. Yoga is een goede manier om te zorgen dat de adrenaline, die na een dag werken vaak nog door je lichaam stroomt, wordt afgebroken en je ’s avonds sneller en dieper in dromenland kunt komen.

3. Bouw je dag rustig af

In de huidige maatschappij die 24/7 doordraait, is het soms moeilijk om goed naar je lichaam je luisteren. Veel te vaak moeten we nog even iets achter de computer doen, stappen we in bed met de iPad of kijken we nog even een Netflix-serie ’om te ontspannen’. Probeer, voordat je aan je slaap begint, al ontspannen te zijn. Dim de lichten, zet je telefoon op vliegtuigmodus en kijk een half uur voordat je naar bed gaat niet meer op je beeldscherm of televisie. Een beeldscherm heeft dezelfde lichtintensiteit als daglicht, waardoor je hersenen denken dat het nog dag is.

Bekijk ook: Deze vrouwen slapen nog geen vijf uur per nacht

4. Ontspan door te reinigen

Om in de slaapmood te komen kun je een warm bad nemen of je gezicht wat uitgebreider reinigen. In Korea en Japan besteden vrouwen meer dan een half uur aan het reinigen van hun gezicht. Het ontspannen ritueel wordt vaak met meer dan tien verzorgingsproducten gedaan. De temperatuur van de huid is ’s nachts een stuk hoger dan overdag, waardoor de opperhuid voedingsstoffen beter kan opnemen. Verwijder al het overtollig vuil met één of meerdere reinigingsproducten en masseer een nachtserum of -crème met zachte roterende bewegingen (van binnen naar buiten) zachtjes in de huid.

5. Drink geen koffie of cola

Drink ’s avonds geen koffie, zwarte thee of cola meer. Cafeïne heeft een opwekkende werking, zodat je hersenen actief blijven en het in slaap vallen wordt tegengewerkt. Bovendien blijft het zo’n zes uur in je lichaam. Vergeet bovendien het klassieke slaapmutsje. Alcohol zorgt ervoor dat je sneller inslaapt, maar meer dan twee glazen alcohol activeren je lichaam juist. Zodoende slaap je minder diep, rustelozer en korter. Een kopje groene thee of een glas warme melk met honing maakt je rozig, dus kun je die juist wel goed drinken.

6. Schrijf op wat je moet doen

Een handig trucje om je hoofd leeg te maken voor het slapen is op te schrijven wat je de volgende dag moet doen. Leg een mooi noteblokje met pen op je nachtkastje en schrijf op wat je de volgende dag niet moet vergeten. Zo kun je de dag achter je laten en maak je ruimte voor nieuwe plannen.

7. Maak een rustgevende slaapplek

De slaapkamer is de plek om tot rust te komen en om in te slapen, dus maak hier een echte ontspanruimte van. Houd het hier zo leeg mogelijk, dus laat er geen kleding en schoenen slingeren en zet er geen bureaus, beeldschermen en sportattributen in. Een kleine verlaging van de lichaamstemperatuur zorgt ervoor dat je makkelijker in slaap valt, dus zet de verwarming hier niet te hoog. Studies wijzen uit dat 18 graden Celsius de ideale temperatuur is voor in de slaapkamer. Kies daarnaast voor een rustgevende kleur op de muur, die je laat terugkomen in beddengoed en accessoires. Kleuren als olijfgroen, nachtblauw en lichtpaars laten je hart langzamer kloppen.

8. Vervang je beddengoed

Op een goed matras - dikker dan 10 centimeter - en vers gewassen beddengoed slaap je beter. Een matras is na zo’n twaalf jaar aan vervanging toe, een kussen na vier jaar en beddengoed na één week. Tijdens de slaap transpireert het lichaam en dat zweet wordt opgevangen door het onderlaken, molton en matras. Probeer op je rug te slapen. Zo haal je diep adem door je buik en voorkom je tegelijkertijd vouwrimpels in je gezicht als je ’s morgens opstaat.

9. Leg kristallen op je nachtkastje

Sommige edelstenen bevorderen de nachtrust. De amethist (die paarse) is de beste steen om je te helpen te ontspannen. De steen zorgt voor een heldere geest en mooie dromen. Terwijl rozenkwarts, bergkristal en calciet ook een kalmerende werking hebben. Leg ze op je nachtkastje en profiteer van de rustgevende energie van de stenen. Wil je weten met welke stenen je kunt experimenteren? Zoek in een kristallengids naar beschrijvingen en pas je favoriete steen eindeloos toe.

10. Visualiseer leuke dingen

Slaap je wel makkelijk in, maar kun je midden in de nacht niet meer in slaap komen? Probeer dan iets te visualiseren. Maak een beeld in je hoofd van iets waarnaar je verlangt. Misschien een nieuwe werkomgeving, veranderingen in je huis of een bijzondere vakantiebestemming? Kies in ieder geval een leuk en positief vooruitzicht. Daarnaast is het ook handig om je outfit van de volgende dag alvast ’klaar te leggen’ in je hoofd. Wat ga je doen en wat wil je daarbij dragen? Wedden dat je binnen de kortste keren weer in slaap gevallen bent?