Praat mee: Moeten kleinkinderen verplicht naar hun grootouders?

Een familieruzie heeft ervoor gezorgd dat het contact met de grootouders is verbroken. Na een ruzie weigerden de ouders hun kinderen nog bij de opa en oma langs te brengen. De familie stapte naar de rechtbank, zo meldt nu.nl. Eerder bepaalde een jeugdrechter en de rechtbank in Milaan al dat het contact tussen de kinderen en de opa en oma moest blijven bestaan, maar het hooggerechtshof stelt de ouders in hun gelijk.

Recht op contact

Een wet die in Italië in 2006 werd ingevoerd bepaalt dat kinderen recht hebben op contact met hun grootouders. Het recht op contact tussen grootouder en kind is echter alleen van toepassing als de kleinkinderen open staan voor contact. Het hooggerechtshof heeft bepaald dat Italiaanse kinderen niet verplicht kunnen worden bij hun opa en oma op bezoek te gaan als ze daar zelf geen behoefte aan hebben.

Voor Nederlandse grootouders bestaat er geen wettelijk recht op een omgang met de kleinkinderen. Het is echter wel mogelijk om zelf een verzoek bij de rechtbank in te dienen om een omgangsregeling af te dwingen. Dit kan alleen als het in belang is van het kind.

Praat mee

