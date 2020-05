Als peuter al influencen? Dat kan niet goed zijn!

Hester Zitvast schrijft voor VROUW over dat wat haar opvalt in het nieuws en de media. Dit keer over de serie Born to be an influencer, die vanaf vandaag op Videoland wordt uitgezonden. ’Het kan niet goed zijn voor de ontwikkeling van een kind om zo, met vele duizenden volgers, in de spotlights op te groeien. En om welke gave? Vaak geen enkele…’