’Spannend dat de getrouwde buurman me naakt zag zonnen’

„Na de geboorte van onze kinderen – we hebben er drie – is mijn seksleven nogal ingedut. Sterker nog: het libido van mijn echtgenoot stelt nauwelijks nog iets voor. Misschien wel omdat we elkaar weinig zien; hij werkt overdag bij een bank, terwijl ik in de avonduren en weekenden spinning- en bodypumplessen geef in een fitnesscentrum. Voordeel is dat er altijd iemand bij de kinderen is en we nooit een oppas nodig hebben, het nadeel is dat we weinig tijd aan elkaar besteden.

Maar dat is niet het enige. Ik vind dat mijn man slecht voor zichzelf zorgt. Hij drinkt te veel. Zodra hij thuiskomt, trekt hij een biertje open en in het weekend blijft het niet bij één. Hij doet niet of nauwelijks aan sport en ziet er vaak moe en uitgeblust uit. Ook voor een vrijpartij is hij bijna niet meer te porren. Ik voel me vaak afgewezen. Zelfs als ik me sexy kleed, kijkt hij niet naar me om.

Streeploos bruin

Ik besteed juist heel veel aandacht aan mijn uiterlijk. Ik sport vijf of zes dagen per week, eet supergezond en zorg dat ik er altijd verzorgd uitzie. Ik heb een voorbeeldfunctie en denk dat het de leden van de sportschool motiveert als de instructeurs lekker strak en gespierd zijn. Waar mijn man en ik ook in verschillen: hij is een stuk preutser dan ik. Ik ben heel vrij opgevoed; vroeger ging ik altijd met mijn ouders naar naturistencampings. Hij moet daar niet aan denken. Blootlopen vindt hij maar niks en hij doet zelfs angstvallig de badkamerdeur op slot.

Zelf ben ik dus ook nooit meer naakt in het openbaar. Hoewel... Als het heel mooi weer is, ga ik weleens topless in de tuin zonnen. Tot voor kort hadden we alleen een bejaarde buurvrouw die dat, volgens mij, nooit zag. Sinds dit voorjaar woont er een stel van begin dertig. Hij werkt vrijwel altijd thuis, zij doet iets commercieels en is juist bijna altijd weg. Hij ziet er leuk uit, maar ik ben trouw en kijk nooit naar andere mannen. Bovendien is hij minstens tien jaar jonger.

Afijn, toen het eindelijk mooi weer werd trok ik keurig een bikini aan en ging de tuin in. Maar ik baalde er meteen van. Ik vind die witte strepen op mijn lijf lelijk en hou niet van zo’n knellend bovenstukje. Ik keek om me heen. De kinderen waren naar school. Mijn man naar zijn werk. Alleen de buren zouden me kunnen zien. En hoe erg was dat? Ik lag dus heerlijk topless in de zon. Na een tijdje deed ik ook mijn bikinibroekje uit. Zo werd ik helemaal mooi streeploos bruin.

Superspannend

Een paar dagen later kwam ik mijn buurman tegen in de supermarkt. ’Wat een fijn uitzicht had ik de laatste tijd,’ zei hij. ’Jammer dat het nu regent.’ En toen liep hij door. Ik werd knalrood en voelde me betrapt en opgewonden tegelijkertijd. Stiekem vind ik het superspannend dat mijn buurman me naakt in de tuin kan zien liggen. Maar mijn man vindt dat niet leuk, dat weet ik zeker. En mijn buurvrouw wellicht ook niet.

Nu twijfel ik. Zal ik de volgende keer weer poedelnaakt in de tuin gaan liggen of trek ik een bikini aan? Ik wil de buurman niet op verkeerde gedachten brengen. Of… stiekem toch wel?”

