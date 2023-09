Andrea (30): ’Ik geef al acht jaar vrijwel non-stop borstvoeding’

In 2021 was 3,6% van de vrouwen in Nederland werkloos. Een nieuwe trend is de tradwife-beweging: veelal jonge vrouwen die er bewust voor kiezen een traditionele huisvrouw te worden en daarover delen op social media onder #tradwife. Ook Andrea de Jong (30) houdt zich fulltime met haar kinderen bezig. Ze is getrouwd en moeder van Sjors (8), Isabella (6), Liselotte (3) en Rosemarijn (6 weken). Andrea geeft thuisonderwijs en werkt niet meer sinds haar eerste zwangerschap.

Andrea geeft thuisonderwijs. ’Sjors (8) heeft zichzelf met de Donald Duck leren lezen. Isabelle (6) schrijft ’papa’ en ’mama’, maar letters interesseren haar nog niets.’ Ⓒ Corné van der Stelt