Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Ik ben gewend om voedzame voeding te eten. Mijn eetpatroon bestaat voornamelijk uit een goede balans tussen koolhydraten, vetten en eiwitten. Zo begin ik mijn werkdag altijd met volkoren brood met kaas. In het weekend start ik de dag met yoghurt en muesli of maak ik een shake met melk, bananen en havermout. Mijn diner bestaat vaak uit heel veel groente met daarnaast volkorenrijst, geitenkaas, gewone kaas of bijvoorbeeld twee eitjes. Doordat mijn voedingspatroon er al een lange tijd zo uitziet, heeft mijn lichaam zelden behoefte aan vet of suiker. Af en toe heb ik wel eens trek in bijvoorbeeld een Bossche bol of een frietje met pindasaus. Daar geniet ik dan lekker van zonder daar spijt of iets dergelijks bij te voelen.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ik heb geen weegschaal. Mijn kleding is mijn graadmeter. Zodra mijn broek strakker gaat zitten, beweeg ik de komende twee weken wat meer en eet ik ’s avonds wat minder. Wel weet ik dat ik ongeveer 68 kilo weeg. Ik weet dat ik nog steeds vrijwel hetzelfde lichaam heb als toen ik twintig was. Kleding uit die tijd pas ik namelijk nog steeds. Verder ben ik tevreden met hoe ik eruitzie.”

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Op jonge leeftijd wist ik al dat ik zo lang mogelijk fit wilde blijven. Daarom heb ik altijd een fit en energievol leven geleid. Onbewust heb ik mij een gezond voedingspatroon en bewegingspatroon aangemeten. Ook ben ik geschoold op dit gebied en probeer ik mijn kennis hierover constant up to date te houden. Het woord volhouden staat niet in mijn woordenboek. Mijn levenswijze is een gewoonte. En een gewoonte gaat automatisch zonder er bij na te denken. Ik voel mij hier fijn bij.”

Hoe vaak eet je vlees?

„De afgelopen tien jaar heb ik geen vlees gegeten. Ik denk niet dat ik dit ooit nog ga doen. Van huis uit ben ik gewend geweest vlees te eten. Sinds ik op mijzelf ging wonen, ben ik gestopt met vlees koken voor mijzelf, puur omdat ik dit makkelijker vond. Wanneer ik uit eten ging, koos ik wel voor een vleesgerecht. Op een gegeven moment had ik überhaupt geen behoefte meer aan vlees. In restaurants bestel ik nu vegetarische maaltijden. Vleesvervangers eet ik ook niet. Ik vind ze vaak niet lekker, en ben van mening dat je deze niet nodig hebt als je geen vlees eet.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Ondanks dat mijn ouders vroeger wel rookten, ben ik hier nooit aan begonnen. Toen ik twaalf was heb ik één keer een sigaret opgestoken. Maar dat was het dan ook voor mij. Af en toe drink ik alcohol, ongeveer eens in de maand. Eens in de drie maanden drink ik meerdere glazen, bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden. Thuis drink ik niet. Ik ben geen alleen drinker.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Ik zeg het altijd maar zo: ’Je uiterlijk is het gevolg van hoe je leeft, maar niet het doel hoe je leeft.’ En ontwikkel geen haat-liefde-relatie met voeding, daarmee doe je jezelf tekort. Zorg dat je basiskennis van het lichaam en van voeding hebt. En gebruik deze kennis door met kleine stapjes je voedings- en bewegingspatroon aan te passen.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Van jongs af aan heb ik altijd fanatiek gesport. Ik ben op jonge leeftijd, samen met mijn broer, begonnen met wedstrijdzwemmen. Inmiddels sport ik al ongeveer twintig jaar niet meer op deze wijze, maar ik ben altijd actief gebleven. Zo doe ik vrijwel alles te voet of op de fiets. Ik neem liever de trap dan de lift. Bijna dagelijks doe ik thuis oefeningen voor mijn spieren. In het voorjaar en de zomer fiets ik één keer per week met een wielerclub en in de herfst en winter organiseer ik twee in de maand een wandeltocht van ongeveer twintig kilometer.”

