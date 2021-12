Zo doe je de perfecte powernap mét de juiste tijd

Wat is een powernap?

Een powernap is een kort dutje, waarmee je jezelf oplaadt. Neuroloog Fronczek: „Om het concept van de powernap goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat je weet hoe slaap in de hersenen wordt geregeld. Er zijn twee onafhankelijke processen die bepalen wanneer je slaperig en wanneer je wakker wordt: de biologische klok en slaapdruk.”

„De biologische klok is een standaard 24-uurs ritme dat bepaalt wanneer je honger krijgt, slaperig bent en wakker wordt. De slaapdruk bouwt zich op vanaf het moment dat je ’s ochtends wakker wordt. Hoe langer je wakker bent, hoe meer slaapdruk je krijgt. De afvalstoffen zullen zich steeds meer gaan opbouwen in je hersenen. Deze kunnen op een gegeven moment je hersenen zelf gaan afremmen. Wanneer je in slaap valt, zullen deze afvalstoffen weer worden afgevoerd.”

„De meeste mensen hebben last van een lunchdip, hierdoor worden ze slaperig in de middag. In de wintermaanden wordt het in de namiddag ook al een stuk donkerder. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijker slaperig wordt. Hierdoor is de behoefte aan een powernap in de namiddag vaak het sterkst aanwezig”, aldus Fronczek.

Waarom zou je een powernap nemen?

Volgens Fronczek is een powernap ’second best’. Een powernap kan heel krachtig werken, maar een goede nachtrust is nog steeds de betere optie. Desalniettemin pakken de meeste mensen ’s nachts niet de nodige zeven tot acht uur slaap. Een powernap kan in deze gevallen een goede manier zijn om ’op te laden’. Daarbij zijn er ook mensen die door allerlei redenen in de nacht te weinig slapen waardoor ze overdag slaperig zijn. Voor deze mensen kan het ook raadzaam zijn om tussen de middag een powernap te nemen.

Fronczek: „De bedoeling van een powernap is dat je in een zo kort mogelijk tijd zo veel mogelijk rust pakt. Door een powernap word je alerter, energieker en productiever. Je zult ook minder gestrest zijn, omdat je je hoofd even helemaal hebt leeggemaakt. Het is een korte boost, waardoor je jezelf beter kan focussen.”

Hoelang mag een powernap duren?

Een perfecte powernap duurt volgens Fronczek niet langer dan tien tot twintig minuten. „Een slaapcyclus duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit verschillende fases. Je komt eerst in de lichte slaap terecht. Tijdens deze fase zal je doezelen. Je kan tijdens deze fase echter nog steeds reageren op omgevingsgeluiden. In het tweede stadium zak je al iets verder weg, maar pas in het derde stadium kom je echt in de diepe slaap terecht. Hier kom je moeilijk uit. Als je tijdens deze fase wakker wordt, zal het voelen alsof je slaapdronken bent.”

„Het is niet handig om tijdens een powernap in deze fase wakker te worden, omdat het dan aan het doel voorbijgaat. Een kort dutje frist je hoofd op, maar een lang dutje zorgt er juist weer voor dat je slaperig wakker wordt. Het is daarom verstandig om een powernap van tien tot twintig minuten te nemen, zodat je uit de lichtere fase van slaap wakker wordt”, vertelt Fronczek.

Wil je toch langer dan twintig minuten blijven liggen? Dan is het volgens Fronczek beter om gelijk de volle anderhalf tot twee uur te pakken. Op die manier heb je alle fases van slaap doorlopen, waardoor je niet halverwege slaapdronken wakker wordt. Hierdoor kan je mogelijk wel moeilijker in slaap komen de nacht erna. Het is dus de vraag of dit verstandig is.

Wat is het beste tijdstip voor een powernap?

Fronczek: „In principe kan een powernap op elk moment van de dag, maar als je ’s avonds om negen uur even je ogen sluit, kan het voorkomen dat je ’s nachts moeilijker in slaap komt. Wanneer je avonddiensten hebt, kan dit echter zeker. Bij een standaard negen tot vijf baan zou ik aanraden om niet veel later dan vier uur ’s middags een powernap te nemen. Op die manier verstoor je niet je standaard slaapritme.”

Ben jij een moeilijke slaper? Dan raadt Fronczek een powernap af. „Mensen die moeite hebben met hun slaapritme moeten niet gaan powernappen. Je kunt dan het beste op vaste tijden gaan slapen, zodat je lichaam daaraan gewend raakt. Een powernap zorgt er bij deze mensen alleen maar voor dat ze moeilijker in slaap komen, waardoor ze ’s nachts niet minimaal zeven uur slaap pakken.”

