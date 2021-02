Premium Verhalen achter het nieuws

Antje Monteiro: ’Ik won een ton, maar heb het geld nooit gezien’

Ze zong de sterren van de hemel in Aida en Cats en is een hartverwarmende Donna in Mamma Mia! Bovendien is Antje Monteiro (51) de moeder van de al net zo getalenteerde Romy Monteiro. Vandaag komt het boek uit dat ze schreef over haar leven, maar dat absoluut niet bedoeld is als autobiografie. „Zo in...