Mamma mia, wat een heerlijke Focaccia Pugliese!

Voor Het Goede Leven moet je volgens het kookboek Grandi Gusti van Katie Parla in Zuid-Italië zijn. Maar met dit overheerlijke recept is het thuis ook net vakantie. In de VROUW Glossy - nu in de winkel - vind je nog meer recepten die jou een vakantiegevoel geven.

Ingrediënten voor 3 broden:

~ 350 ml gefilterd water

~ 200 g broodbloem of patentbloem (plus wat extra voor het bestuiven)

~ 300 g farina di semola rimacinata (fijne bloem van durumtarwe)

~ 100 g luchtige aardappelpuree (afgekoeld)

~ 2 g droge gist

~ 12 g zeezout (plus zo nodig meer)

~ 1 volle tl suiker

~ 160 ml extra vergine olijfolie (plus wat extra voor het invetten)

~ 500 g rijpe kerstomaatjes

~ ± 30 zwarte olijven

~ 1 el gedroogde oregano

Bereidingswijze:

Meng in de kom van een tafelmixer met kneedhaak het water, de broodbloem, farina di semola rimacinata, aardappelpuree, gist, het zout, de suiker en 60 ml van de olijfolie.

Meng alles 2 minuten op een lage stand, zet de mixer dan op de middelste stand en kneed het deeg nog 18 minuten.

Stort het deeg op een met bloem bestoven werkblad en snijd het in drie even grote stukken. Maak ballen van de drie stukken en leg ze in drie verschillende diepe borden, die je eerst royaal met olijfolie bestrijkt. Bestrijk het deeg zelf licht met olijfolie en dek af met plasticfolie. Zet de borden 2 uur op kamertemperatuur opzij om het deeg te laten rijzen. Schenk 2 eetlepels van de olijfolie in een pan van 25-30 cm doorsnee. Leg een van de deegballen in de pan. Duw en trek het deeg voorzichtig met ingevette vingers in de vorm van de pan. Druk een derde van de gehalveerde kerstomaatjes met het snijvlak omlaag en ongeveer 10 olijven voorzichtig en gelijkmatig verdeeld in het deeg. Dek de pan af met een schone theedoek en zet hem nog 20 minuten opzij om het deeg te laten rijzen. Verwarm intussen de oven voor op 220 °C. Strooi circa 1 theelepel van de oregano en wat zout over het deeg. Sprenkel er een eetlepel olijfolie over. Druk met ingevette vingers rond de tomaatjes en olijven kuiltjes in het deeg. Zet de pan op middelhoge-hoge kookstand. Bak de focaccia als de olie gaat borrelen nog 3 minuten. Controleer de onderkant door het deeg met een hittebestendige spatel voorzichtig op te tillen. Hij moet diep goudbruin zijn. Zet de pan in de oven en bak de focaccia circa 17 minuten tot hij een diep goudbruine korst heeft. Bak zo ook de andere twee broden.

