Waarom zou je in een te kleine witte bikini gaan lopen vozen voor de camera?

Het zal je kind maar zijn dat daar heftig tongend met een veel te ijdele sportschooljongen en plein public op camera wordt vastgelegd. En dat heel Nederland dan toekijkt hoe ze zichzelf te grabbel gooit. Of hij. Want m/v hè; een zoon die zich bij de lurven laat pakken door een troela met extensions, nepwimpers en lippen als een opblaaspop zou ik net zo armoedig vinden.

Weinig zelfrespect

Waarom doe je mee aan zoiets, vraag ik me af. Wat ging er fout in je opvoeding dat je zo graag op tv wilt, dan je jezelf klakkeloos als overspelige sloerie (wederom m/v) neer laat zetten? Of als sneue loser die zich willens en wetens laat besodemieteren en daarna krokodillentranen huilt bij een kampvuur? Je wist toch waarvoor je je voor inschreef? Drie weken op een eiland om je relatie te testen... Is het nou echt zo moeilijk om een vakantie lang je broekje aan te houden, zodat je niet die ander, maar vooral ook jezelf niet te schande maakt?

Waarom in hemelsnaam heb je zo weinig zelfrespect dat je in een te kleine witte bikini of een te strakke zwembroek gaat lopen vozen voor een camera, zogenaamd omdat je zo misschien wel je ware liefde vindt? Hebben je ouders je geen zelfrespect bijgebracht? Of hoop je op eeuwige roem en een carrière in televisieland?

Gebroken hart

In dat laatste geval: wake up and smell the coffee! Ja, het komt weleens voor. Bibi Breijman (Oh Oh Cherso) eindigde met Waylon en kreeg met hem een superschattig dochtertje, Britt Dekker (Echte meisjes…) doet het heel leuk samen met Martien Meiland en kunnen we, wat mij betreft, tot talent van 2021 bombarderen. Maar daar tegenover staan die arme Barbie wier leven volledig aan gort ligt en iemand als Michella Kox die onlangs nog werd opgepakt omdat ze een agente uitschold.

Bij mijn weten, is er verder niemand die ook maar iets heeft overgehouden aan zijn of haar deelname. Behalve misschien een gebroken hart en ouders die er toch wat zorgelijker van zijn gaan kijken. Echt, als mijn dochter zei dat ze zich aan wilde melden voor een dergelijk programma, stuurde ik haar naar een therapeut om uit te vinden waar het mis ging met haar gevoel voor eigenwaarde.

Leuke televisie

Zo heb ik het ook niet zo op talentenshows. De makers zijn niet uit op het ontdekken van the next big thing, ze willen leuke televisie maken. Mocht er ondertussen een groot talent worden gespot, dan is dat mooi meegenomen. Maar dat is het ze natuurlijk niet om te doen. Ze willen gewoon een kijkcijferhit scoren. En daar is niks mis mee.

Maar hoeveel van die mensen die in al die seizoenen de sterren van de hemel zongen, hebben het nou echt gemaakt? Er zijn inmiddels tig seizoenen van The Voice verstreken. Hartstikke vermakelijk. Maar kun jij de winnaars en welke hits ze hebben gescoord nog opnoemen? Dat ik er niet aan moet denken dat mijn (muzikale) kind zich voor zo’n show aanmeldt, is overigens ook een gevalletje eigenbelang. Ik zou als moeder drieduizend doden sterven en uiteindelijk in een dwangbuis afgevoerd moeten worden als iemand iets onaardigs durft te zeggen.

Ik dacht echt dit alles succesvol tegengepraat te hebben...

Het was een prachtige zwoele avond, deze week. Ik zat net aan een roséetje in mijn minipatio. ‘Mam’, zei het kind, ‘kun je me morgen naar Baarn brengen? En help even kiezen, ik moet 5 nummers doorsturen: ik heb al Alone van Heart en Laat Me van Ramses Shaffy…

Even terugspoelen...

Wacht, even terugspoelen; Baarn, 5 nummers? ‘Ik zag op Facebook dat SBS een nieuw zangprogramma gaat maken. Ik dacht, ik doe eens gek’, zegt ze schouderophalend. ‘Ik heb al zo lang niet meer op een podium gestaan door corona. En nou ja, ik had een wijntje op toen ik het aanmeldformulier invulde… Ze belden net. Of ik morgen naar de screentest kan komen.’

O god, o god, o gottegottegottegot.

Jongste zit erbij, aan de appelsap. Jongste is in alle opzichten altijd de nuchterheid zelve. ‘Nou ja mam’, zegt hij als hij de blinde paniek in mijn ogen ziet, ‘wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat ze er in de eerste ronde uitvliegt? Jammer dan. Ervaring rijker en niemand die het zich volgend jaar nog herinnert. Maar zal ik even Twitter van je telefoon halen? Je kunt beter de Tweets niet lezen op zo’n avond…’

O god, o god, o gottegottegottegot. Voor je het weet, gaat ze next level en kruipt ze over een half jaar door het zand achter zo’n griezel in een speedo aan.

‘Wat doe je aan?’, vraag ik. ‘Mijn zwarte jurk met gouden stippen’, zegt ze. ’Mag ik jouw laarzen lenen?’

Godzijdank, geen te kleine witte bikini…