Louisa: ’Voor de poepluiers wil Rowan mij nog weleens bellen’

„Ik ben al 22 jaar samen met Rowan. Samen hebben we een zoon, hij heet Mikai en is vier jaar. In het dagelijks leven ben ik voornamelijk bezig met mijn werk, het verzorgen van onze zoon en de huishouding. Ik maak heel veel televisie, samen met Rowan, zoals de programma’s Louisa & Rowan: op z’n Gooisch en Eerste Hulp Bij Poetsen. Dat is onder andere waar we allebei de kost mee verdienen.

Daarnaast doe ik zelf ook nog af en toe presentatiewerk, treed ik op als zangeres en ik doe ook nog influencerwerk op social media. In totaal verdien ik iets meer dan mijn man, maar dit vind ik geen enkel probleem. We hebben ook gewoon een gezamenlijke rekening waar we alles van betalen. Wat van mij is, is van hem.”

Eigen taken

„Rowan en ik hebben de taken eigenlijk zo eerlijk mogelijk verdeeld zodat we allebei evenveel bijdragen aan het huishouden en de zorg voor ons kind. We hebben afgesproken dat ik altijd de benedenverdieping opgeruimd houd en schoonmaak en dat hij altijd de bovenverdieping doet. Dit houdt ook in dat alles wat zich op de benedenverdieping afspeelt, tot mijn taken behoort.

Ik kook en sta ’s ochtends aan de kant van de weg in mijn ochtendjas om het vuilnis buiten te zetten. Rowan maakt dan weer de bedden op en doet de was. Zo hebben we allebei onze eigen taken en hebben we het eerlijk verdeeld.”

Poepluiers

„Als ik ’s ochtends opsta, slaapt Rowan meestal nog even door. Ik ben dan degene die de boterhammen smeert en de kleine naar school brengt. Hiernaast vindt Rowan het ook niet het allerleukste om de poepluiers van Mikai te verschonen, dus daar wil hij mij nog weleens voor bellen, haha. Dan doe ik het met alle liefde. Ik vind de titel moeder echt de mooiste titel die er is en ik ben er enorm trots op. Ik vind het daarom helemaal niet erg om de taken rondom ons kind iets vaker op me te nemen.

We maken eigenlijk bijna elke dag ons huis wel schoon. Ik ben van zigeunerafkomst en heb van huis uit geleerd dat het fijn is om je huis altijd schoon en opgeruimd te hebben. Daarnaast hebben we ook een hondje en drie katten, dus heeft ons huis ook wel vaker een opfrisbeurt nodig dan gemiddeld. Bovendien: als ik niet schoonmaak, heb ik stress! Ik vind het rustgevend om schoon te maken en ik vind het fijn dat het huis gewoon altijd netjes en opgeruimd is, zeker voordat ik de deur uitga. Dat brengt een stukje rust met zich mee.”

Cultuur

„Ik mag echt van geluk spreken dat ik een man heb die mij gewoon helpt in het huishouden en met ons kind. Lang niet overal is dat het geval. In de omgeving waarin ik ben opgegroeid is het wat normaler dat de vrouw het huishouden doet, het kind verzorgt en zorgt dat het eten op tafel komt, terwijl dat de man werkt. Gelukkig voelen wij niet de drang om ons aan deze norm vast te houden en zijn we allebei erg tevreden met hoe we het geregeld hebben samen. Ik zou ook echt niet zonder Rowan kunnen!”