Ben jij die leuke vrouw voor Kamal, Rene, Thom of Rogier?

Kamal (26): ’Ik onderneem graag van alles’

Komt uit: Friesland. Beroep: Ambtenaar. Kinderen: „Nog niet, ik heb wel een kinderwens.” Rookt: Nee. Drinkt: Af en toe. Houdt van: „Sporten, leuke dingen doen met vrienden, voetbalwedstrijden bezoeken en reizen.” Zoekt: „Een leuke, sportieve en sociale vrouw. Een vrouw die zorgzaam is en ook haar eigen bezigheden heeft.”

„Er wordt altijd gezegd dat je de liefde niet moet zoeken, dat je die moet tegenkomen. Maar waar kom je tijdens corona nou nog mensen tegen? Meedoen aan deze datingactie leek me een mooie kans. Ik heb alles goed voor elkaar en doe het prima in mijn eentje, maar mis toch een leuke vrouw aan mijn zijde.

Ik ben best sportief - doe aan boksen, fitness, fiets vaak en voetbal daarnaast. Iemand die hele dagen bank hangt, zou daarom denk ik niet zo goed bij mij passen. Ik onderneem juist graag van alles. In mijn vrije tijd doe ik dingen met vrienden, ga ik weleens naar festivals, vind ik het lekker om te relaxen en ga ik ook weleens naar een voetbalwedstrijd. Mijn grote passie is Feyenoord. Als jij voor een andere club bent, dan komen we daar vast wel uit, haha.

Kamal: „Ik vind het daarnaast belangrijk dat iemand lekker bij zichzelf blijft.” Ⓒ Sasha Lambert

Als je mijn vrienden zou vragen mij te omschrijven, denk ik dat ze zouden zeggen dat ik altijd voor anderen klaar sta. Ik ben zorgzaam en behulpzaam - kwaliteiten die ik ook in een vrouw zoek. Ik vind het daarnaast belangrijk dat iemand lekker bij zichzelf blijft. Die zichzelf durft te zijn en dat ze naast ons leven samen ook aandacht besteed aan haar eigen activiteiten en hobby’s. Het zou leuk zijn als zij nou net toevallig dit stukje leest!”

Rogier (41): ’Ik laat het allemaal maar over me heen komen’

Komt uit: Zuid-Holland. Beroep: ICT’er. Kinderen: „Op dit moment niet.” Rookt: Nee. Drinkt: Soms. Houdt van: „Kitesurfen, longboarden, klimmen, wielrennen en naar de sportschool gaan.” Zoekt: „Een vrouw die het leven niet te serieus neemt. Verder sta ik overal voor open. Het gaat om de connectie en die is er of die is er niet.”

„Waarom ik nog single ben? Goede vraag. Ik geloof dat je de juiste persoon kan tegenkomen op het verkeerde moment en de verkeerde persoon voor je neus kan staan op het moment dat je wel klaar bent voor de juiste. De combinatie juiste moment en juiste persoon heb ik simpelweg nog niet gehad.

Een ideale match heb ik niet. Iedereen die je tegenkomt, heeft iets anders. We zijn allemaal uniek. Dat zit hem niet in een haarkleur of een hobby, dat is een bepaalde connectie die je allebei voelt. Die is er of die is er niet.

Ik hou zelf heel erg van kitesurfen en longboarden, dus iemand die dat ook leuk vindt, lijkt een perfecte match. Maar misschien kom ik wel het tegenovergestelde tegen en blijkt dat precies te zijn wat ’klikt’. Daarom werk ik niet met lijstjes en laat ik het liever over me heen komen.

Rogier: „Ik werk niet met lijstjes en laat ik het liever over me heen komen.” Ⓒ Sasha Lambert

Desondanks denk ik wel dat mijn date iemand moet zijn die het leven niet te serieus neemt. Dat doe ik zelf ook niet. Wat ik te bieden heb? Ik denk dat ik best leuk ben, haha. Ik heb humor, ben lief en doe echt mijn best om de mensen om mij heen te begrijpen en heb humor. Zei ik humor twee keer? Dat klopt ook wel. Wat mij betreft gaat het er in een relatie om dat je alles met elkaar kunt delen.

Op dit moment heb ik geen sterke kinderwens, maar ik vind ook dat je daar pas echt over kunt nadenken als je een stabiele relatie hebt. Het is denk ik niet iets wat ik nodig heb om gelukkig te zijn, maar ik sluit het ook niet bij voorbaat uit.”

Rene (43): ’Ik ben een enorme muziekliefhebber’

Komt uit: Zuid-Holland. Beroep: Werkt bij een bank. Kinderen: „Nee. Ik weet niet of ik nog een wens heb, maar ik vind het geen probleem als zij kinderen heeft.” Rookt: Nee. Drinkt: Soms. Houdt van: „Koken in mijn eentje vind ik niet zo leuk, maar samen wel. En gelukkig kan ik goed eten, haha! Verder ga ik graag naar concerten.” Zoekt: „Als ik naar mijn likes op Tinder kijk, zou je zeggen dat ik op blond val, maar eigenlijk vind ik dat niet zo belangrijk. Oprechtheid trekt mij aan.”

„Wandelen is op dit moment natuurlijk de verstandigste date, maar eigenlijk vind ik dat sowieso wel een goede manier om elkaar te leren kennen. Tijdens het lopen kan je lekker ongedwongen praten, maar ben je ook met zijn tweetjes.

Oprechtheid en openheid zijn dingen die een vrouw heel mooi maken. Ik kan er niet zo goed tegen als iemand mooi weer speelt. Vertel me eerlijk wat je boeit, wat je bezighoudt en wat je positief, maar ook negatief raakt. Inmiddels ben ik zo’n twee jaar single en ben ik klaar voor een nieuwe relatie.

Rene: Oprechtheid en openheid zijn dingen die een vrouw heel mooi maken. Ⓒ Sasha Lambert

Ik mis het om na een lange dag thuis te komen en mijn verhaal kwijt te kunnen en natuurlijk te luisteren naar wat zij die dag heeft meegemaakt. Om te zeggen dat ik een kinderwens heb, vind ik lastig. Ik sta er zeker voor open, maar ik ben ook de jongste niet meer. De kans is groter dat ik iemand tegenkom die al kinderen heeft.

Ik ben opgegroeid in Noord-Brabant en ga eens per week die kant op om te voetballen. Ik ben lid van een club waar ik al sinds mijn vijfde voetbal en zit in een team met mannen die ik al zo’n beetje mijn hele leven ken. Heel fanatiek ben ik overigens niet, hoor. Behalve als het Nederlands Elftal speelt.

Als het over een tijdje weer kan, ga ik graag naar festivals en concerten. Ik ben een enorme muziekliefhebber en kan werkelijk overal naar luisteren. Zou leuk zijn als mijn date die passie deelt!”

Thom (27): ’Ik ben gek op dieren’

Komt uit: Noord-Holland. Beroep: Assistent Relatiemanager ABN AMRO. Kinderen: „Nee, maar ik heb absoluut een kinderwens.” Rookt: Ja. Drinkt: Af en toe. Houdt van: „Ik ben gek op dieren, sport graag en hou enorm van reizen.” Zoekt: „Een lieve zorgzame vrouw, die behalve mijn vriendin ook echt een maatje is. Ik vind het ook belangrijk dat ze een eigen leven heeft en blijft houden.”

„Ik heb een huis, een leuke baan, een kat… wat er nu alleen nog mist, is een leuke vriendin. Want hoewel ik het prima voor elkaar heb in mijn eentje, zou ik ’s avonds toch weleens een interessanter gesprek willen voeren dan dat ik met mijn kat doe. Die mauwt terug maar daarmee is het ook wel gezegd, haha.

Thom: „In een relatie vind ik het belangrijk dat je samen leuke dingen doet.” Ⓒ Sasha Lambert

In een relatie vind ik het belangrijk dat je samen leuke dingen doet. Naar de dierentuin gaan of een rondje lopen over de pier in Scheveningen doe je toch niet zo snel met een vriendengroep. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om allebei een eigen leven te blijven houden. Op mijn ideale date gaan we iets doen. Wat dat is, maakt niet zoveel uit. Als het maar niet stilletjes naast elkaar in de bioscoop zitten is. Ik wil je natuurlijk wel leren kennen!

Mijn type vrouw… Dat vind ik een lastige. Een lieve, zorgzame vrouw die naast mijn vriendin ook echt een maatje is. Ik heb een hele goede band met mijn broertje, zusje en ouders, dus zou het wel fijn vinden als zij daar ook waarde aan hecht. Qua uiterlijk heb ik niet echt een type, maar vind ik het wel leuk als iemand netjes en verzorgd is. Oh, en lang haar is een must, haha. Dat vind ik heel mooi.”

