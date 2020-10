Al wachtend op jouw sportieve kind... Dit kun je doen!

1. Lekker lezen

Natuurlijk weet je dat er iedere zaterdag een magazine VROUW bij de krant zit. Haal een beker thee/koffie bij de benzinepomp, leg je voeten op het dashboard en begin gewoon op pagina 1. Heb je eindelijk een keer de tijd om ook rustig de puzzel te maken. Een extra lange wedstrijd? De VROUW Opgebiecht Special is ook net uit. Voldoende fijn leesvoer voor minstens twee uitwedstrijden.

2. Support the locals

Zei ik nou: ’In de auto?’ Het staat je natuurlijk vrij om ergens een gezellig caféetje op te zoeken. Altijd leuk om ook nog een kleine flirtation met een leuke ober te beleven, nu je het uitzicht op die prettig ogende trainer van je jongste moet missen. Enne, je support er the locals natuurlijk ook nog mee.

3. Leuke adresjes

Leuke koffie-adresjes in Nederland vind je overal online. Mijn eigen favoriete sites: debestekoffievan.nl, tripadvisor.nl en, als ik op chique wil, de app viamichelin (waarop alle zaken te vinden zijn met een ster of een Michelin-aanbeveling in de buurt van je locatie.)

4. Me-time

Als werkende moeder heb ik nou nooit eens tijd om rustig iets voor mezelf te doen. Nagels lakken bijvoorbeeld. Er moet altijd iets gebeuren voordat de lak echt droog is, met rommelige horrornagels tot gevolg. Dus: neem je manicuresetje mee en besteed de wachttijd aan vijlen, basislak, een vrolijk kleurtje en een topcoat. Met een beetje mazzel heb je ook nog tijd om er hier en daar een kek sterretje op te plakken.

5. Laat je verwennen (1)

En ook in dit geval, zo’n wedstrijd duurt met alles erop en eraan toch al gauw twee uur. Wat let je eigenlijk om van te voren een behandeling te boeken bij een plaatselijke beautysalon en je nagels, wenkbrauwen of bikinilijn professioneel te laten bewerken? Of pak even een sauna in de buurt mee. Kind afgemat na twee uur rennen, jij heerlijk uitgerust. Een win/win-situatie (adresjes en meteen reserveren: isalononline.com).

6. Shop till you drop

Online winkelen is natuurlijk ook een optie. Wel uitkijken; uit ervaring weet ik dat zo’n virtueel winkelwagentje zo vol zit en voor je het weet is er voor een klein kapitaal aan corrigerende onderbroeken naar je onderweg. Ook gevaarlijk, zo heb ik ontdekt, online veilingen. Bied je voor de lol op een theeservies, blijkt niemand anders de porseleinen kopjes met herderinnetjes te willen hebben en heb je per ongeluk het winnende bod. Dan ben je dus ook verplicht tot aankoop. Kun je eigenlijk beter uitzoeken of er niet ergens een leuke kringloop in de buurt zit (herderinnetjesservies in de achterbak en meteen afgeven. Ben je daar ook weer van af). Kijk even op voordewereldvanmorgen.nl of meukisleuk.nl voor de fijnste adresjes.

7. ’Hoi mam, met mij’

Goed, we hebben er niet altijd zin in, maar eens per week je ouders bellen, is toch wel het minste. Je staat nu toch in de wachtstand. Gewoon even doen, de kwaaltjes aanhoren en nog maar een keer zeggen dat je echt niet gelooft dat ze corona krijgt als ze een blik knakworsten van het schap van de supermarkt pakt. Wonen ze nou in de buurt van de wedstrijdlocatie, dan kun je natuurlijk ook even fysiek een kopje koffie gaan drinken (op 1,5 meter).

8. Insteken, omslaan...

Handwerken is hot momenteel. Altijd al willen leren breien of haken? Dit is jouw moment! Op VROUW vind je gratis haakpatronen, maar heb je die allemaal gemaakt, dan zijn er ook tal van andere sites die je voorzien van inspiratie. Mijn favorieten: garnstudio.com (heel veel gratis patronen. Ze bevelen hun eigen garen aan, maar die kun je uiteraard vervangen door garen naar keuze. Wel even letten op de stekenverhouding en looplengte van een bol), lovecrafts.com (in het Engels, maar ik vond er een geweldig patroon voor gebreide pompoenen!) en ravelry.com (waanzinnige patronen, maar je moet je wel eerst registreren).

9. Level 593

En dan hebben we natuurlijk nog altijd onze telefoon, een bron van vermaak. Twee uur wachten? Wat dacht je van eindelijk level 593 van Candycrush verbreken (ik doe tegenwoordig de variant ProjectMakeover) of tien willekeurige tegenstanders tegelijk uitnodigen voor een potje Wordfeud? Dan is de tijd zo voorbij, weet ik uit ervaring. Ook leuk: eindelijk eens uitzoeken hoe Snapchat werkt. Vergeet niet een powerbank mee te nemen om je mobieltje op te laden, want die spelletjes vreten energie.

10. Laat je verwennen (2)

Alsnog ten einde raad? Wat dacht je van een minnaar? ’Schat, zien we elkaar om 10.30 uur achter de (toch gesloten) kantine van FC Durgerdinges? Ik trek iets spannends aan. Jij ook?’ Teveel gedoe? Gewoon een eind wandelen (eventueel met een van de andere wachtenden) is natuurlijk ook een optie.