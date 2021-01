Prince Charming: Heeft Sezer oogkleppen op?!

In de eerste drie minuten is het al meteen raak en ontstaat er ruzie. Mitchell is de aanstichter van de ruzie, hoe kan het ook anders. Woorden worden in de mond gelegd, er wordt met vingers gewezen, woorden worden weer teruggenomen, alles erop en eraan. Het lijkt erop dat de deelnemers elkaar alleen nog maar in de haren kunnen vliegen en dat er voor romances tussen elkaar nog even geen ruimte is.

De dag daarna gaan de mannen schilderen. Opmerkelijk is dat Sezer altijd zoveel moeite doet voor zijn kapsel om vervolgens kleren aan te trekken die net zo goed kunnen functioneren als pyjama. Maar goed, ieder zijn smaak.

Diner

Van het schilderen gaan we naar het verjaardagsdiner van Marnix. Zoals Ferdi mooi zegt was het ‘een beetje een rare avond’. Marvin en Alastair zijn in gesprek met elkaar en zonder waarschuwing mengt Mitchell zich daarin. Hij beweerde erin te zijn gezogen, maar wij kijkers constateren toch écht iets anders... Tijdens het schilderen deed Mitchell dit ook al bij een gesprek tussen Alastair en Marvin, dus is het op zijn minst begrijpelijk dat Alastair dat als heel irritant ervaart.

Na dit akkefietje komt Marvin met het nieuws dat Ferdi en Sezer morgen met hem op date mogen. Ze gaan jetskiën en hebben daarna allebei een een-op-een-moment met Marvin. Iedereen met ogen kan toch wel zien dat de relatie tussen Sezer en Marvin niet meer gaat worden dan een vriendschappelijke? Iedereen ja, behalve Sezer. Hij probeert Marvin nog te verleiden door voor hem te rappen, maar in Marvins ogen zie je dat hij zich afvraagt wanneer dit moment alsjeblieft voorbij is. Gek genoeg is Sezer vrij zeker van zijn dasspeld tijdens de ceremonie.

Hakken over de sloot

Tijdens de ceremonie gaan we van 9 mannen naar 7 mannen. De dasspelden lijken deze keer met een stuk minder moeite om te gaan, maar dit kan natuurlijk ook goed knip- en plakwerk zijn door de programmamakers. Voor Alastair en Sezer zit dit avontuur er helaas op en voor Mitchell was het met de hakken over de sloot… Samen met Alastair zal er ook een stukje hilariteit verdwijnen uit de villa. Want we kunnen veel over hem zeggen, maar humor had hij zeker.

In het voorstukje van volgende week zien we dat de ruzie rondom Mitchell wordt verlengd én we zien hem ook nog eens huilen. En ook is daar de allereerste kus! Who else is excited?

Iedere woensdag verschijnt er een nieuwe aflevering van Prince Charming op Videoland.