De ongemakken van zoekgeraakte koffers: ’Mijn trouwjurk kwam niet aan, drama!’

VROUW Glossy coördinator Sabine Leenhouts raakte verschillende keren haar koffer kwijt. Maar die keer dat ze naar Las Vegas ging, werd een race tegen de klok…

„De meest bizarre keer dat mijn koffer niet aankwam, was toen ik een paar jaar geleden met mijn vriend en een fotograaf naar Las Vegas ging voor een reisverhaal in VROUW Glossy. We vertrokken op donderdag en vlogen op zondag alweer terug. We hadden dus ook maar twee volle dagen om het hele verhaal te maken en het programma was dus ook overvol.

Het idee was om mijn lief mee te nemen naar een plek waar ik hem zo vaak ‘ja’ zou laten zeggen op leuke dingen dat ik dat ook wel voor elkaar zou krijgen voor een altaar… Dat was de grap van het verhaal. Natuurlijk was hij volledig op de hoogte, maar dat ik een trouwjurk in mijn koffer had en ook voor hem een overhemd en jasje in zijn eigen koffer had gepropt, was een verrassing.

Dus we zouden de lekkerste restaurants, musea, een yogaklasje in een reuzenrad bezoeken, naar theatershows, ziplinen in de woestijn, een helikoptervlucht maken, en naar het casino en op het eind ook nog een kapelletje met trouwambtenaar bezoeken. Voor al die verschillende uitjes had ik kleding nodig voor de foto’s. En die had ik dus keurig thuis al geshopt/geleend of uit mijn kast gehaald.

En toen kwam mijn koffer dus niet in Vegas aan. Drama. Ik belde met iedereen die zou kunnen weten waar het allemaal was en legde uit dat het niet ging om ‘even een schone onderbroek’ kopen, maar dat ik zeker vier nieuwe outfits moest hebben voor de volgende dag. Ik had alleen de kleren die ik droeg. Maar de koffer was kwijt. Nergens meer te vinden volgens de maatschappijen waarmee ik gevlogen was.

Dus shopte ik de volgende ochtend in anderhalf uur tijd alles om het verhaal er in beeld ook nog een beetje appetijtelijk uit te laten zien. Niet alleen wat make-up, want er was geen visagist mee, maar ook uitgaanskleding, een yogapakje, sportschoenen, hakken én een trouwjurk. Met hulp van mijn geliefde, die met de leukste trouwjurk en schoenen aan kwam zetten voor 50 dollar, werd het toch nog een geslaagde fotoshoot.

Pas een week nadat ik alweer terug was in Nederland vonden ze mijn koffer terug. Die had Schiphol uiteindelijk nooit verlaten en stond zielig tussen een immense hoeveelheid ‘left and lost luggage’.”

Sabine wist, met hulp van haar geliefde die een prachtige jurk vond voor 50 dollar, er toch nog een geslaagde shoot van te maken.

Online coördinator Mariëlle Vermeer had een sportief tripje naar IJsland gepland, maar moest uiteindelijk hiken in een jurk...

„Eigenlijk hadden we op Schiphol al kunnen aanvoelen dat onze vlucht naar IJsland, bestemming: hiken rond de Golden Circle, niet zo soepel zou verlopen als we zouden willen. ‘Mogen we jullie omboeken op de vlucht van morgen? Dan krijgen jullie een reis naar New York’, vroegen ze ons op het vliegveld. We gaan maar 6 dagen naar IJsland en we zijn allebei nog niet zo lang geleden in New York geweest. De bijkomende kosten daargelaten. Nee, we willen vandaag naar IJsland.

Wat mijn toenmalige vriend niet wist, was dat ik het beste visrestaurant van IJsland had geboekt voor de avond van aankomst. Verrassing! Hij vond het al opmerkelijk dat ik in een jurk (met Uggs eronder) in het vliegtuig stapte. Niet gek genoeg om er iets achter te zoeken, want hij betrapte me wel vaker op eigenaardigheden.

Bij aankomst in Reykjavik kwamen er apen uit mouwen van de dienstdoende luchtvaartmaatschappij. Dat de vlucht te vol was geboekt was duidelijk, maar dat het vliegtuig hierdoor te zwaar was om ook nog alle bagage mee te nemen, bleek toen we al aan de andere kant van het water waren. De chagrijnige kop van de partner klaarde al snel op toen de verrassingstroef werd ingezet en ik over het gereserveerde restaurant vertelde. Gelukkig had ik m’n nette jurk al aan.

Jammer alleen dat ik nog 3 dagen op m’n koffer moest wachten, de winkels dicht waren in verband met feestdagen en we een hike-vakantie voor de boeg hadden. Hiken in een jurk is niet aan te raden, maar geeft wel een extra dimensie aan het avontuur. Gelukkig gingen er op dag 2 een paar (extreem dure) toeristenwinkels open waar ik een IJsland-trui, een thermojogging, sokken en wat ondergoed kocht. 350 euro schoon aan de haak waarvan 280 euro maximaal terug te vragen was. Ogen dicht en pinnen maar. Gelukkig konden we al snel lachen om deze dure grap.”

Mariëlle moest door deze IJslandse natuur heen hiken... in een jurk!

Hoofdredacteur Marieke ‘t Hart vloog naar het bloedhete Tanzania, maar haar koffer bleef in Nederland...

„Toen ik nog bij Margriet werkte, gingen we met Cordaid een kerstspecial maken in Tanzania en Kenia. Omdat het maar liefst om 24 pagina’s ging, waren we met een flinke groep: twee journalisten, columniste Annette Heffels, een fotograaf en twee mensen van Cordaid.

In Tanzania aangekomen, ontbrak er één koffer: die van mij. Het was bloedheet, dus ik baalde behoorlijk. Hoe moest ik het nu daar zonder schone kleren redden? Van de KLM kreeg ik een toilettas met een tandenborstel, een kam en zeep en verder had ik niets. Gelukkig hadden de mensen Cordaid een hele stapel T-shirts – met logo – bij zich zodat ik elke dag een schoon shirt aankon. Ondergoed, zonnebrandcrème, muggenspul en make-up leende ik van de andere vrouwen.

Ik heb vijf dagen zonder koffer gezeten en toen geleerd dat je echt met heel weinig spullen toe kunt. Ik maakte me wel veel zorgen dat de koffer er zo lang over deed, want stel nu dat ‘ie in Tanzania zou arriveren terwijl ik op weg naar Kenia was? Dan zou ik hem misschien nooit meer terugzien. Op de allerlaatste dag in Tanzania werd ‘ie uiteindelijk afgeleverd. Wat een stress. Tegenwoordig zit er dus altijd extra ondergoed in mijn handbagage!”