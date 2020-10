Daghoroscoop 9 oktober

VANDAAG JARIG

Door hard te werken en u niet uit het veld te laten slaan bij wat tegenwind hervindt u het evenwicht in uw bestaan dat een periode zoek kan zijn geweest. Van belang is een gezonde geest in een gezond lichaam en om dat te bereiken is uw voeding van groot belang. Mijd junk food, suiker en alcohol.

RAM

Mijd mensen die voor alles bang zijn en aan alles twijfelen. De door u gekozen richting is juist zolang u daar zelf in gelooft. Span u in voor een goede zaak en doe dat ook als niemand kijkt. Accepteer mensen in uw omgeving zoals ze zijn.

STIER

Familiebezoek kan u tot nadenken zetten; hebt u iets dergelijks niet al eerder meegemaakt? Laat u niet naar het tweede plan dringen. Een deskundige die onafhankelijk is kan het beste de waarde bepalen van erfstukken of een verzameling.

TWEELINGEN

Als u niet precies weet wat u moet doen, doe dan bij voorkeur niets en gebruik uw tijd om na te denken. Iemand die het u lastig maakte kan nu bereid zijn u tegemoet te komen. Als u thuis werkt wordt het een productieve dag.

KREEFT

Aanvaard nieuwe verantwoordelijkheden al zal er veel van u worden geëist. Oplettendheid is geboden waar het de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van anderen betreft. Een droom kan een oplossing bevatten.

LEEUW

Mensen om u heen kunnen het u moeilijk maken en lastig zijn tijdens onderhandelingen. Als onduidelijk is wat er van u wordt verwacht is het zaak daar achter te komen en of u daar zelf mee gediend bent.

MAAGD

Investeren in een ongewoon zakelijk project kan lucratief blijken te zijn. Wees diplomatiek tijdens een belangrijk bezoek. Contact met een levendig lid van het andere geslacht zal u opvrolijken, maar blijf in de liefde ook realistisch.

WEEGSCHAAL

Wat ver weg lijkt is dichterbij dan u denkt. Houd in de gaten wat er om u heen gaande is en laat u door niemand afschepen. Verdiep u in economie. Probeer zakelijke en persoonlijke relaties in de juiste verhouding te zien.

SCHORPIOEN

Maak een eind aan een relatie waarbinnen de ander alles vanzelfsprekend vindt; op de iets langer duur zal irritatie het winnen van liefde. Wees op uw hoede en maak duidelijke afspraken als iemand iets waardevols wil lenen.

BOOGSCHUTTER

Opgedane ervaring komt van pas; kies prioriteiten en loop niet weg voor verantwoordelijkheden. Iemand met een sacherijnig uiterlijk blijkt te kunnen lachen; beloon het met een aardig compliment. Maak geen ruzie over geld.

STEENBOK

Reken af met een ouderwetse werkwijze en leg de nadruk op originaliteit. Houd de grote lijn voor ogen en laat u geen beperkingen opleggen, noch de weg afsnijden. Draag vrolijke kleuren en maak duidelijk dat men op u kan rekenen.

WATERMAN

Een wens kan in vervulling gaan als fondsen beschikbaar komen. Iemand bewijst z’n loyaliteit en zal u terzijde staan. Er rust zegen op een romantisch gesprek en financiële onderhandelingen. Blijf op de hoogte van de modetrends.

VISSEN

Het gevoel overal alleen voor te staan kan vandaag ineens verdwijnen. Anderen lijken u aantrekkelijk te vinden en graag in uw gezelschap te verkeren. Uw magnetisme is terug. Mijd vrienden die te veel drinken en stap niet in hun auto.