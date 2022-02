Verover je vlam: 5 tips voor online daten

1. Eerst researchen

Wat zoek je eigenlijk? Wil je een serieuze relatie, of eerst wat rondscharrelen? Met dat laatste is niks mis. Sterker nog, het kan helpen erachter te komen wat voor type je zoekt en of dat eigenlijk wel zo goed bij jou past. En of je er wel echt aan toe bent. Vaak blijkt een vorige liefde nog niet uit het hoofd, wat een geslaagde relatiepoging in de weg zal staan.

2. Wees eerlijk

Er zijn tal van datingapps en datingsites waar je gebruik van kunt maken. Voor sommige moet je betalen, andere zijn gratis. Het beste is om het bij één platform te houden, want anders zie je door de bomen het bos niet meer. Zorg voor een goedgelijkende foto, dus niet dat kiekje van vijftien jaar geleden.

Mag best flatteus zijn, dus lach vooral, maar laat de filters en vooral die zonnebril weg. Je wilt iemand in de ogen kunnen kijken. Wees ook eerlijk over hoe jij in elkaar steekt en wat je zoekt. Maak jezelf niet spannender dan je bent, dat levert alleen maar stress op bij de ontmoeting.

3. Wacht niet te lang

Heb je online leuk contact met iemand? Wacht dan niet te lang met het maken van een afspraak. De ander kan misschien heel leuke berichtjes sturen, maar als diegene tegenover je zit en lomp is tegen de serveerster of voortdurend zucht en steunt, is het toch een ander verhaal. In het echt zie je pas hoe iemand werkelijk is. Bedenk dat er online heel wat wordt afgelogen en het zou toch zonde van jouw tijd zijn als die atletische veertiger waar je op afstand al verliefd op bent geworden in werkelijkheid een dikbuikige zestiger blijkt te zijn.

4. Houd het kort

Zo’n eerste date is natuurlijk hartstikke spannend. Het kan heel erg meevallen, maar ook enorm tegenvallen, inclusief pijnlijke stiltes. Maak het daarom niet te lang, een uur tot anderhalf uur. Spreek nooit thuis af, maar kies een openbare plek, zoals een Grand Café. Dat is niet zo rumoerig als een kroeg en je zit ook weer niet opgeprikt als in een restaurant. Of maak een stadswandeling; iets actiefs doen helpt goed tegen de zenuwen.

5. Ga op herhaling

Tja, misschien voelde je niet meteen een ‘klik’, maar dat kan ook door zenuwen komen. Sommige mensen hebben tijd nodig om los te komen. Je hebt die ander vast ook niet alle facetten van wie jij bent laten zien. Dus geef iemand altijd een tweede kans. Of je moet zeker weten dat het niks gaat worden, dan houdt het natuurlijk op. Wil juist de ander niet nog eens afspreken? Jammer dan, vat het niet persoonlijk op. Dit is gewoon niet de juiste match.

Wees op je hoede

Datingfraude komt heel vaak voor en oplichters zijn steeds slimmer in het maken van een fake datingprofiel. De belangrijkste tip is: als je je online liefde nog nooit in het echt hebt gezien en hij om geld vraagt, is het bijna altijd foute boel. Alle alarmbellen moeten afgaan bij deze signalen:

Je datingpartner is een buitenlander. In veel gevallen gaat het om een militair of ondernemer die veel moet reizen en in het buitenland zit. Ergens ver weg.

De ander gedraagt zich als de prins op het witte paard en overlaadt je met complimentjes en liefdesbetuigingen. Moeilijk om daar niet voor te vallen, en dat is precies de bedoeling. Daarnaast blijkt jouw online liefde heel veel met jou gemeen te hebben. Ook gescheiden, of iemand verloren... Een typische truc om snel een emotionele band te kweken.

De ander wil niets liever dan naar jou toe komen, maar om de een of andere reden kan hij niet bij zijn geld komen. Of jij het kunt voorschieten... Of hij heeft net een ongeluk gehad en de ziekenhuisrekening moet betaald, maar zijn creditcards liggen thuis. Of hij wil iets kostbaars versturen, maar dan moet je een betaling doen voor de verzending…

In al deze gevallen: doe het niet! Betaal niks!

Datingfraudeurs opereren niet alleen op datingapps en -sites, maar ook op Facebook, zijn uiterst gehaaid en maken jaarlijks honderden slachtoffers. En dan gaat het niet om kleine bedragen… de gemiddelde schade is 30.000 euro!

Twijfel je over jouw online liefde? Of die van een dierbare? Schaam je niet, dat is nergens voor nodig, maar praat erover. Bel met Fraude Helpdesk: 088-7867372. Of kijk op fraudehelpdesk.nl.

