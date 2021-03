Weekhoroscoop 10 - Je emotionele welzijn verdient meer aandacht, Boogschutter!

Ram

Liefde: Je partner wil graag iets extra’s voor je doen en laat je duidelijk merken dat hij of zij het fijn vindt om je blij te maken of ergens mee te ontlasten.

Financiën: Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Jij hoeft je voorlopig geen zorgen te maken over geld. Besteed gerust iets meer aan uiterlijke verzorging en ontspanning.

Werk: Juist wanneer je denkt dat het iets rustiger wordt krijg je de kans om een heel andere richting uit te gaan.

Persoonlijk: Haal meer uit je energie. Er zijn nog steeds momenten dat je je krachten niet optimaal benut. Zonde!

Stier

Liefde: Er is deze week weinig romantiek onder de zon en ook op het gebied van seks laat een en ander nogal te wensen over. Gelukkig maak je je er niet zo druk om, er is meer in het leven.

Financiën: Via vrienden kun je een leuk extraatje verdienen of plannen maken voor de nabije toekomst. Met wie uit je sociale netwerk zou je graag willen samenwerken?

Werk: Het feit dat je het minder druk hebt, heeft gelukkig geen invloed op je inkomen. Dit blijft stabiel en gaat mogelijk zelfs iets omhoog.

Persoonlijk: Hoewel er sprake is van wat stress kun je er prima mee omgaan. Niets wat je niet kunt handelen. Hoogste tijd om de koe bij de horens te vatten en het heft in eigen hand te nemen.

Tweelingen

Liefde: Hoewel je momenteel weinig behoefte hebt aan ellenlange gesprekken, ben je wel heel erg graag bij je geliefde in de buurt en haal je alles uit de kast om hem of haar te entertainen.

Financiën: Waar je kort geleden nog een aantal onverwachte uitgaven voor de kiezen kreeg kun je nu weer beginnen met het opvullen van de gaten die deze op je bankrekening hebben achtergelaten.

Werk: Zaken die vertraging hadden opgelopen blijken toch nog sneller dan je dacht gerealiseerd te kunnen worden.

Persoonlijk: Je zit boordevol zelfvertrouwen waardoor de dingen die je graag wilt bereiken ook daadwerkelijk slagen. Geloof in jezelf is het halve werk.

Kreeft

Liefde: De liefde gaat zijn gangetje, het is gewoon gezellig op elk gebied. Er hangt geen ruzie in de lucht en de sfeer is ontspannen. Ook is dit een mooie week om er even met je geliefde op uit te trekken naar een heel andere omgeving.

Financiën: Je komt een aanbieding tegen voor een heerlijke zomervakantie. Als je zorgt dat deze te allen tijde geannuleerd kan worden, kun je gerust je boeking plaatsen. Fijn om ergens naar uit te kunnen kijken.

Werk: Je kunt het prima vinden met je werkgever of leidinggevende. Als er al iets is dat je hem of haar wilde vragen is het deze week hiervoor een zeer geschikt moment.

Persoonlijk: Je zit heerlijk in je vel en je positieve kijk op de dingen maakt dat je echt zin hebt om de handen eens flink uit de mouwen te steken, zowel op het persoonlijke vlak als op het gebied van allerlei klusjes die nog moeten worden gedaan.

Leeuw

Liefde: Seks is momenteel heel erg belangrijk voor je binnen de relatie. het is één van de manieren waarop je je partner letterlijk kunt laten voelen hoeveel je van hem of haar houdt. Als er eerder problemen waren tussen jullie, kunnen die nu worden opgelost.

Financiën: Het is verstandig om alle overbodige kostenposten per direct te verwijderen en eventuele bij behorende abonnementen of lidmaatschappen op te zeggen. Je kunt meer besparen dan je denkt.

Werk: Durf meer te vertrouwen op je eigen creativiteit. Ook al is het niet de gangbare manier, jouw nieuwe methode kan bepaalde werkzaamheden wel degelijk versnellen of vergemakkelijken.

Persoonlijk: Ga lekker vroeg naar bed. Middels je dromen kun je deze week veel zaken verwerken waardoor je met een meer uitgerust hoofd wakker wordt.

Maagd

Liefde: Jij en je partner hebben een haast telepathisch contact. Wat de één denkt, zegt de ander en andersom. Jullie zitten zowel geestelijk als emotioneel helemaal op één lijn. In een belangrijke situatie vind je nu ook veel steun bij je geliefde.

Financiën: Telkens als je weer wilt gaan sparen komt er iets tussen waardoor je dit toch weer niet lukt. Opvallend is dat je de meeste kosten zelf creëert en deze best voorkomen zouden kunnen worden.

Werk: Je hebt het enorm naar je zin en nieuwe ontwikkelingen volgen zich in sneltreinvaart op. Gelukkig kun je alles prima bijhouden. Je hebt zelfs nog tijd over om anderen een handje te helpen hetgeen je zeker populair maakt.

Persoonlijk: Je besteed meer aandacht aan je gezondheid en merkt vrijwel direct een positieve verandering wat je motiveert om hier vooral mee door te gaan.

Weegschaal

Liefde: Jij en je geliefde voeren deze week belangrijke gesprekken. Oppervlakkige praatjes zijn nu niet aan jou besteed, je hebt zoveel ideeën die je met je partner wilt bespreken! Gelukkig is hij of zij prima in staat je nuttige feedback te geven.

Financiën: Nu is een goed moment om die grote of belangrijke aankoop te doen die al zo lang op je verlanglijstje staat. Het duurt nog een hele maand voor je weer wat zuiniger aan dient te doen.

Werk: Je bent supersociaal en hebt de neiging om je eigen werkzaamheden te laten liggen om iemand anders van dienst te kunnen zijn. Niet echt handig maar je voelt je er wel goed bij. Morgen weer een dag.

Persoonlijk: Je bent sneller moe en hebt weinig zin in inspannende activiteiten. Het is altijd goed om naar je lichaam te luisteren maar zorg wel dat je niet al te passief wordt. Bewegen is en blijft gezond.

Schorpioen

Liefde: Het enige wat je wilt is samen met je partner iets leuks doen zonder je ergens zorgen over te hoeven maken of het weer ergens over te moeten hebben. Gaat lukken!

Financiën: Betaal gewoon wat je betalen kunt en vraag voor de rekeningen die even niet gaan lukken uitstel aan. Maak het probleem vooral niet groter dan het is.

Werk: Eerlijk is eerlijk, je werk kan je even gestolen worden. Er zijn zoveel andere dingen die je bezighouden, wat je nu vooral nodig hebt is een extra portie mentale en fysieke rust.

Persoonlijk: Anderen weigeren iets van je aan te nemen, hetgeen je behoorlijk frustreert. Als ze het werkelijk beter weten, moeten ze het ook maar vooral op hun eigen manier doen. Laat het even los Schorpioen, grote kans dat het op hun manier ook gewoon werkt.

Boogschutter

Liefde: Je voelt je lekker en hebt er geen enkel probleem mee om je meer open te stellen en je zachtere kant te laten zien aan je partner.

Financiën: Bepaalde wensen die je hebt vragen om een dikkere bankrekening. De enige manier om een en ander voor elkaar te krijgen is naast extra werk aannemen. Maar… heb je hier wel tijd voor?

Werk: Je staat te trappelen om met een nieuwe opdracht aan de slag te gaan. Blijf je wel goed concentreren en zorg dat diverse projecten niet door elkaar heen gaan lopen.

Persoonlijk: Je emotionele welzijn verdient meer aandacht dan je fitheid op lichamelijk gebied. Het is zelfs zo dat wanneer je mentaal goed in je vel zit, je fysieke fitheid ook vanzelf toeneemt.

Steenbok

Liefde: Jij en je geliefde zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd waar het ruziemaken betreft. Deze week gaat het flink los op dit gebied. Zolang jullie niet vergeten om het naderhand ook weer goed te maken is er verder weinig aan de hand, een storm in een glas water.

Financiën: Een uitbetaling waar je op rekende pakt hoger uit dan verwacht. De kans is groot dat je uit meerdere hoeken een leuk bedrag ontvangt.

Werk: Hoezeer je normaliter ook van je werk houdt, deze week ben je moeilijk te motiveren en laat je het liefst de boel even helemaal de boel. Probeer voor jezelf helder te krijgen waar dit aan ligt zodat je er iets aan kunt doen.

Persoonlijk: Hoewel je je al vaker hebt voorgenomen om meer te gaan bewegen is het er helaas toch nog steeds niet van gekomen. Jammer hoor! Misschien deze week toch maar eens rustig aan beginnen?

Waterman

Liefde: Gesprekken over geld voeren deze week de boventoon, met name omdat jullie serieuze plannen hebben voor de naaste toekomst. Gelukkig denken jullie over veel zaken hetzelfde, hier komen jullie samen wel uit.

Financiën: Op financieel gebied sta je er sterk voor. Je kunt je meer veroorloven dan een poosje geleden en neemt het er dan ook lekker van. Gelijk heb je, je hebt er hard genoeg voor gewerkt.

Werk: Nieuwe projecten hebben meer kans van slagen dan je denkt. Als je zelf iets op poten wilt zetten is nu een goed moment om de sprong te wagen.

Persoonlijk: Angst is een slechte raadgever. Bekijk vooral wat er wél goed kan gaan in plaats van naar wat er eventueel zou kunnen mislukken.

Vissen

Liefde: Jij en je partner laten elkaar volledig in elkaars waarde. Dit is meteen ook het geheim van jullie relatie, elkaar niets opdringen en de ander niet claimen. Toch zoeken jullie elkaar vaak genoeg op om even te praten of samen een kop koffie te doen. Gezellig.

Financiën: Een gokje wagen of daadwerkelijk speculeren kan deze week enorm goed uitpakken. Neem niet te veel risico maar wees ook niet al te bang.

Werk: Een goede communicatie is belangrijk om bepaalde zaken netjes af te ronden. Blijf vooral kalm en luister oprecht en onbevooroordeeld naar andermans argumenten.

Persoonlijk: Hoofdpijn kan het gevolg zijn van teveel piekeren of te weinig slaap. Neem je rust en ontspan je in bad of onder de douche.