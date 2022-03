’Ik heb een steekmes gevonden in de slaapkamer van mijn zoon (16)’

„Ik heb een mes gevonden in de slaapkamer van mijn zoon van 16”, schrijft Willeke. „Ik heb het hem natuurlijk direct onder zijn neus gehangen, waarop hij mij wijsmaakte dat dat ’erbij hoort op straat’. Hoezo ’op straat?’. Ik dacht mijn zoon te hebben opgevoed als keurige jongen en nu is hij dus blijkbaar ineens iemand die op straat een mes nodig heeft?”

„Ik heb het in beslag genomen, maar wie zegt dat er morgen geen nieuwe ligt? Mijn zoon beweert dat anderen er ook een hebben en dat het onschuldiger is dan het lijkt. Dat lijkt mij nou juist absoluut niet. Wat moet ik hiervan denken?”

Lastig

„Een interessante, maar direct ook hele lastige casus”, reageert pubercoach Janneke ter Bille. „Lastig dilemma voor de moeder in deze kwestie. Wat ze heel goed heeft gedaan is het gesprek met haar zoon aangaan en laten zien wat ze heeft gevonden. Daardoor is de kans dat haar zoon het gaat ontkennen niet mogelijk, want het bewijs ligt er. Deze moeder moet zich ook niet schuldig voelen, hoe dubbel dat misschien ook is.”

Eigen keuze

„Dit heeft niets met de opvoeding te maken die haar zoon heeft gehad. Haar zoon is 16 en heeft zelf de keuze gemaakt om een mes aan te schaffen en bij zich te dragen. Het is niet zo dat zijn moeder dit heeft verplicht of gefaciliteerd. De vraag die je nu beantwoord wilt hebben is ’Wat is de reden erachter dat haar zoon een mes bij zich draagt?’ Is het om ’erbij te horen’ of voelt hij zich niet veilig?”

Verantwoordelijkheden

„Wanneer je hier meer inzicht in hebt kun je gepaste keuzes maken in overleg met je puber. Hij is 16, dus daar mag je ook bepaalde verantwoordelijkheden bij verwachten. Verbieden zal niet het gewenste effect hebben, dit geeft moeder zelf ook al aan. Voorlichting geven en begeleiden is nu belangrijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de 16-jarige. Bespreek met hem de oorzaak en de gevolgen van deze keuze. Wanneer je je puber aangeeft dat dit voor jou een grens is en vanuit jouzelf je boodschap uitlegt, is het aan je puber om keuzes te maken.”

Afspraken

„Maak afspraken met elkaar en koppel, als je die behoefte hebt, passende consequenties aan het gedrag dat je niet wilt zien bij je zoon. Leg uit waarom je dat doet en laat de keuze uiteindelijk bij je puber. Hoe moeilijk dat mogelijk ook is. Let er wel op dat je altijd begint met het stellen van de belangrijkste vragen. In deze kwestie is dat dus dat je goed moet achterhalen waarom hij zich genoodzaakt voelt een wapen bij zich te dragen. Van daaruit kun je verder.”