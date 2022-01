Danielle (45): ’Ik heb geen alcohol nodig om op de bar te dansen’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Ik luister altijd naar mijn lichaam. Als het aangeeft dat ik moet eten, eet ik. Net als wanneer het aangeeft dat ik moet bewegen of juist moet rusten. Ik luister altijd naar wat ik voel. Ik eet ook zelden op vaste tijdstippen, maar wanneer mijn lichaam aangeeft te willen eten. Door middel van bewustzijn, rennen, yoga, ademhalingsoefeningen en het nemen van een ijsbad houd ik mijn lijf en geest gezond. Je zou het energie-management kunnen noemen.”

In november ben ik voor het eerst in een ijsbad gaan zitten en sindsdien doe ik dit dagelijks. Het geeft zo een kick. Als er natuurwater in de buurt is ga ik daarin, maar anders zit ik in een klein badje in mijn tuin. Het water hierin is rond het vriespunt. Ik zit drie minuten in het ijskoude water terwijl ik gewaar ben van mijn lichaam. Als ik eruit stap is mijn lichaam gereset en dat geeft een enorme boost. De eerste keer dat ik in een ijsbad ging zitten heeft een instructeur mij begeleid. Ook werd van tevoren gecheckt of ik geen gezondheidsklachten had. Dat is wel belangrijk, dat iemand je in de gaten houdt de eerste keer.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Sinds ik dagelijks in het ijsbad zit, val ik af. Dat was helemaal niet mijn doel van het ijsbad. Ik ben qua omvang 3 centimeter kwijt. De laatste jaren ben ik wel iets bourgondischer gaan leven, dus het mocht ook allemaal wel weer wat strakker. Met mijn gewicht ben ik niet bezig, wel met sterker in mijn lichaam worden.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Ongeveer acht jaar geleden heb ik mijn levensstijl omgegooid. Ik was net gescheiden en zat niet lekker in mijn vel. Een vriend van mij heeft mij toen wat bewustzijn-tools gegeven om mij beter te voelen, zoals aan je lichaam vragen waar het behoefte aan heeft. Ik heb er toen voor gekozen om heel bewust te gaan leven en te gaan luisteren naar mijn lichaam. Voordat ik mijn levensstijl heb veranderd ben ik jarenlang vegetariër geweest, maar mijn lichaam gaf aan dat het soms behoefte had aan vlees. Nu eet ik dus wel weer eens een stukje vlees. Hoe vaak dat is kan ik niet zeggen, dat hangt af van wanneer mijn lichaam aangeeft vlees te willen eten. Dat kan maanden niet zijn en dan weer een paar keer per maand, het ligt niet vast.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Ik rook niet en ben geen overmatige drinker. Alcohol heeft me nooit echt geboeid. Ik ben mij graag bewust van wat ik voel en denk. Voor veel mensen helpt alcohol om dit wat meer los te laten. Maar ik heb geen alcohol nodig om bijvoorbeeld op de bar te dansen. Dat doe ik toch wel. Ik drink wel eens een glaasje, gewoon omdat ik daar dan zin in heb.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ook dat doe ik wanneer mijn lichaam aangeeft daar behoefte aan te hebben. Ik merk dat dit wel vaak in de week is. Ik loop minimaal drie keer per week hard, doe een aantal keer yoga en plank elke dag.”

Wat is jouw gouden tip?

„Stop met oordelen. Als je stopt met het oordelen van jezelf, stop je ook vanzelf met het oordelen van anderen. Je hoeft niet altijd maar wat te vinden van wat je doet. Mensen denken vaak na over waarom ze iets hebben gedaan, maar dat is helemaal niet nodig. Kies voor jezelf en als jij iets graag wilt doen, doe het dan. Wees lief voor jezelf.”

Wat is je grootste zonde?

„Een zonde bestaat niet voor mij. Dat is een oordeel en oordelen maken alles stuk. Als ik toch een keer een oordeel heb, laat ik die los. Ik ben mij er dan bewust van dat ik die heb en kijk gelijk naar wat ik anders kan doen en denken.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Iedereen inspireert elkaar. Als ik bijvoorbeeld naar iemand op straat glimlach en diegene glimlacht terug, dan inspireer je elkaar al.”

Reactie van hoogleraar Wouter van Marken Lichtenbelt op het nemen van een ijsbad

Wouter van Marken Lichtenbelt is hoogleraar ecologische energetica en gezondheid aan de Universiteit van Maastricht. Hij doet al jarenlang onderzoek naar het effect van kou op het lichaam.

Volgens van Marken Lichtenbelt is het niet duidelijk wat de gezondheidseffecten van een ijsbad precies zijn, omdat daar nog geen goed onderzoek naar gedaan is. „Er zijn wel onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld de Wim Hof methode, maar daarbij werd ook gekeken naar ademhaling, meditatie en beweging. Niet alleen naar het ijsbad. Daardoor is het moeilijk om te zeggen welke gezondheidseffecten precies door het ijsbad komen. Wat ik wel veel mensen hoor zeggen is dat ze zo’n bad als prettig ervaren. In eerste instantie voel je je belabberd door de kou van het water, maar als je eruit stapt krijg je een soort extra energie en ben je trots dat je het hebt doorstaan. Ook kan ik mij voorstellen dat een ijsbad goed voor hart en vaten is. Door de wisseling van warm naar heel koud zet je die aan het werk. Dit stimuleert de doorbloeding van het lichaam.”

Daniëlle vertelt dat ze is afgevallen sinds ze dagelijks in het ijsbad zit. „In het ijsbad gaat je metabolisme omhoog, je lichaam moet hard werken om warm te blijven. Dat betekent dat je extra energie gebruikt. Daarnaast gebruik je je spieren doordat je gaat rillen door de kou. Toch zit je maar heel kort in het ijsbad. Ik geloof zeker dat Daniëlle is afgevallen, maar ik denk dat het in combinatie met voeding of meer bewegen is. Een ijsbad kan naast een boost ook motivatie geven om gezonder te leven. Je moet wel heel lang in een ijsbad zitten, wil je een burger verbranden”, aldus van Marken Lichtenbelt.

„Als je voor het eerst een ijsbad wilt proberen is het belangrijk om dit met beleid te doen. Begin rustig, misschien eerst alleen tot je middel in het water. Het kan voor gezonde volwassenen geen kwaad om een ijsbad te nemen. Hartpatiënten raad ik plotselinge en extreme temperatuurverschillen wel af. Als je besluit in zo’n bad te stappen is het goed om op je ademhaling te letten. Door de kou gaan mensen vaak verkeerd ademhalen, je kunt er zelfs door gaan hyperventileren.”

Daniëlle zit elke dag drie minuten lang in het ijsbad. „Een aantal minuten is prima, maar je moet niet een half uur in zo’n bad gaan zitten. Het water is vaak tussen de nul en tien graden, dus als je lang in het water zit raak je echt onderkoeld. Hoe vaker je het doet, hoe meer je lichaam aan die kou gaat wennen. Je lichaam reageert er ook beter op, de shockreactie van het koude water verdwijnt bijvoorbeeld en je hartslag kan er beter op anticiperen. Toch moet je niet langer dan een paar minuten in een ijsbad zitten”, aldus van Marken Lichtenbelt.

