Praat mee: Moet er een leeftijdsgrens en een helmplicht komen voor fatbikes?

Iedereen mag op een fatbike fietsen. Je hebt geen rijbewijs nodig en een helm is niet verplicht, omdat de fietsen officieel niet harder mogen dan 25 kilometer per uur. In de praktijk blijkt dit een heel ander verhaal. Jongeren kunnen met een paar simpele ingrepen de fiets opvoeren tot ongeveer 45 kilometer per uur.

Verkeersinzicht

„Naast de hoge snelheden die behaald kunnen worden met een fatbike hebben jongeren nog te weinig verkeersinzicht,” zegt Fabrice de Waal, ceo DDW Group. „Ten eerste kunnen ze de consequenties van hun acties niet goed inschatten en ten tweede gebruiken ze de fiets onverzekerd als deze is opgevoerd.”

Een opgevoerde fatbike die harder rijdt dan 25 kilometer per uur is volgens de wet een bromfiets of speed pedelec. Het soort vervoersmiddel waarvoor je een rijbewijs moet halen en waarop een helm verplicht is. Daarnaast zou de opgevoerde fatbike goedgekeurd moeten worden door de RDW en is een kenteken en WA-verzekering verplicht. Als je dit allemaal niet hebt geregeld, zit je onverzekerd op de fatbike en als je iemand letsel toebrengt, zijn de kosten voor de ouders of de jongeren zelf.

Wet- en regelgeving

Eerder stelde Marjolein Smidt van het Maastricht UMC dat jongeren onder de zestien jaar niet op een elektrische fiets zouden moeten fietsen. Niet alleen om gevaar te weren, maar ook om overgewicht bij jongeren te voorkomen en de druk op de zorg in de toekomst te verlagen.

Praat mee

Reacties

Martin vraagt zich af wie hem kan bevrijden van illegale brommers op het fietspad.

Canan vindt ze een gevaar op de weg.

En Pyotr vraagt zich af waarom niemand dit heeft zien aankomen.

Meer VROUW

