’Door de medicatie kwam ik binnen zes jaar dertig kilo aan’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Het allerbelangrijkste vind ik mooie herinneringen maken met mijn dierbaren. Dat heeft de borstkanker mij echt doen beseffen. Stel ik zou er niet meer zijn, wil ik dat ze terug kunnen kijken op veel leuke momenten die we samen hebben beleefd.

Ik ben heel positief ingesteld en vind dat je in het leven zelf de slingers moet ophangen. Overal een feestje van maken, eigenlijk. Ik maak mensen daarom graag aan het lachen en kan echt de draak met mezelf steken.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Ik vind het leuk om dingen uit te proberen; alle keukens komen in mijn weekmenu voorbij. Zo houd ik van Indisch, maar staat er ook regelmatig een pasta of wokgerecht op tafel.

Qua voeding leg ik mezelf geen regels op. Wel moet ik erop letten dat ik niet te veel jodium binnenkrijg, want dat kan niet goed verwerkt worden zonder schildklier. Zeewier is bijvoorbeeld erg jodiumrijk, waardoor ik helaas niet vaak sushi mag eten.”

Wat is je grootste zonde?

„Warme baklava met pistache en een toefje slagroom vind ik echt de bom. Als die slagroom dan begint te smelten… heerlijk!”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik heb zeven oppashonden waar ik gek op ben. Als die er zijn, nooit allemaal tegelijk uiteraard, wandel ik zo twee uur per dag.

Als ik niet wandel, ga ik fietsen. Dat voelt heel bevrijdend. O, en bij lekker weer zwem ik graag baantjes in het buitenzwembad.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Een streefgewicht heb ik losgelaten. Ik ben 1 meter 58 en woog vroeger zo’n 55 kilo. Inmiddels heb ik er vrede mee dat ik daar niet meer bij in de buurt zal komen. Hoeveel ik nu precies weeg, houd ik liever voor mezelf. Ik ben in ieder geval te zwaar.”

Hoe heeft het ziek zijn jouw leven beïnvloed?

„Dit klinkt misschien gek, maar de kanker heeft me meer gebracht dan afgenomen. Natuurlijk was het moeilijk en ben ik niet meer zo fit als voorheen, maar ik leerde zo nog meer van het leven te genieten. Ik geloof nu heel erg in yin en yang; er zit altijd wel iets goeds in een vervelende situatie.

Met mijn schildklier had ik meer moeite. Hij werkte dus te snel, waardoor mijn verbranding op tilt sloeg en mijn hartslag veel te hoog was. Verwijderen was de enige optie. Door de medicatie die volgde, kwam ik binnen zes jaar dertig kilo aan. Dat vond ik heel erg.”

Gebruik je nu nog medicijnen?

„Eerst dacht ik dat mijn lichaam zichzelf wel kon genezen. Ik stopte stiekem met de schildkliermedicatie, maar kan er al snel achter dat dat een slecht idee was. Ik was helemaal niet meer helder en vond mijn portemonnee bijvoorbeeld terug in de vriezer.

Een afspraak maken bij de dokter durfde ik niet; ik had deze domme beslissing immers zelf gemaakt. Ik deelde mijn verhaal met de vereniging voor schildklierpatiënten, waar ik heel begripvol werd ontvangen. De mevrouw met wie ik belde zei: ’Beseft u wel dat u dertig jaar terug zou zijn overleden? Een mens kan namelijk niet zonder schildklier, maar daar zijn nu gelukkig medicijnen voor.’ Ze had gelijk. Sindsdien slik ik ze keurig en heb ik de extra kilo’s geaccepteerd.

Wat betreft de borstkanker: alle cellen zijn momenteel rustig. Dat betekent dat het op dit moment niet aanwezig is en ik daar geen medicatie meer voor nodig heb.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ik weet dat de artsen en verpleegkundigen in de borstkliniek het waardeerden dat ik altijd een lach op mijn gezicht had. Ze vonden me ook wel grappig. Zo vroeg ik me eens af of de arts die mij behandelde een billen- of borstenman was. Tja, dat vroeg ik hem dan gewoon. En mocht je benieuwd zijn: hij bleek een billenman.

Anderen die ziek zijn, dachten daar soms anders over. Door hen werd mijn positiviteit als vluchtgedrag weggezet. Daar kan ik me totaal niet in vinden; humor was juist mijn overlevingsstrategie. Zo hield ik grip op de onrustige periode. Moest ik dan elke nacht wakker blijven om te piekeren? Daar word je toch ook niet beter van.”

Hoe zie je de toekomst voor je?

„Ik heb een heel mooi leven en ben van plan om daar nog lang van te genieten. Toch denk ik dat ik niet behandeld wil worden als de kanker terugkomt. Mijn lichaam reageerde extreem heftig op de chemo en anti-hormoonbehandeling, zeker in combinatie met de schildkliermedicatie. Soms dacht ik dat ik doodging van de pijn, dan was het echt ondraaglijk.

Mijn schoondochter is momenteel in verwachting van mijn eerste kleinkind, dus daar kijk ik enorm naar uit. Ik wil niet dat die kleine oma herinnert als een ziek vrouwtje. De tijd die mij rest, zou ik benutten om prachtige herinneringen te maken met deze ukkepuk.”

Vertel jij ook graag over jouw bijzondere leefstijl? Stuur dan een mailtje naar b.bouwman@telegraaf.nl.

