Geen band

Jordi Filali (34) mag sinds drie maanden zijn zoontje zien. Hij is blij dat hij, bijna drie jaar na de geboorte, eindelijk de erkenning krijgt waar hij op hoopte, maar het verdriet blijft. „Wij delen samen geen geschiedenis en ik voel me op dit moment nog helemaal niet de vader van dit jongetje”, vertelt Jordi. „Ik mocht niet bij de geboorte zijn en heb hem twee dagen daarna maar één keer onder begeleiding mogen zien. Het is enorm zwaar te beseffen dat ik geen enkele band met mijn zoon heb.”Voor Jordi was het meteen duidelijk toen hij hoorde dat hij vader zou worden: hij wilde het ouderschap gelijk verdelen. De moeder ging dat tegen en een lange rechtszaak volgde. „Al die tijd heb ik me machteloos gevoeld. Ik kon niets, alleen maar afwachten en hopen.”

Project Sidelines

Voor Kim Erkens (38), initiatiefnemer van het online project Sidelines dat vlak voor Vaderdag wordt gelanceerd, was het moeilijk om haar goede vriend Jordi te zien worstelen. Kim en Jordi leerden elkaar zo’n tien jaar geleden kennen op de Rockacademie en zaten jarenlang samen in een band. „Ik voelde me onmachtig als vriendin. We wonen best ver uit elkaar en hadden vooral telefonisch contact in de periode waarin Jordi streed voor een omgangsregeling met zijn zoontje. Ik probeerde natuurlijk wel de juiste vragen te stellen en vooral goed te luisteren naar hem, maar meer kon ik niet doen.”

Risico

Toen Jordi haar vroeg om een tekst te schrijven op muziek die hij had gemaakt voor een schoolopdracht, wist Kim wat haar te doen stond. Ze moest en zou iets doen met zijn verhaal. „Omdat dat heel persoonlijk is en gevoelig ligt, nam ik best een groot risico. Hij had natuurlijk ook kunnen denken: ’Wat heb je in vredesnaam met mijn verhaal gedaan?’ Het tegenovergestelde bleek gelukkig waar. Hij hoorde het voor de eerste keer en zei meteen: ’Wat fijn dat jij mijn gevoel in woorden kunt omzetten’. Dat zette Kim aan het denken. Jordi is namelijk niet de enige man in haar omgeving in deze situatie. Naar schatting zien 80.000 vaders (en 16.000 moeders) in Nederland hun eigen kinderen (ongewenst) niet. Wat als ze dit breder kon uitwerken en meer verstoten vaders in de gelegenheid zou stellen om muziek te gebruiken om hun emoties daarin kwijt te kunnen? Het project Sidelines was een feit: een website met daarop portretfoto’s van vaders en een muziektrack die zij zelf hebben gemaakt.

Uit de schaduw

„Sommigen van hen zijn professionele muzikanten, anderen amateurs”, vertelt Kim. „Ze mochten het helemaal doen zoals zij het zelf wilden. De meeste vaders gingen in hun eentje aan de slag, omdat het natuurlijk heel persoonlijk is, maar er ontstonden ook onderlinge samenwerkingen. Dat was mooi om te zien. Met dit project wil ik verstoten vaderschap uit de schaduw halen en deze mannen een stem geven.”„Hoewel sommigen van hen geen of nauwelijks contact hebben met hun kind, zijn het stuk voor stuk trotse vaders. Anders dan de meeste vrouwen, zijn veel mannen het niet gewend om hun gevoelens onderling te uiten. Ze geven hun emoties geen ruimte en kroppen frustraties vaak op. Dat merkte ik in gesprekken met Jordi, maar ook met andere mannen in dezelfde situatie. Door hun emoties te bundelen in een nummer, kunnen ze die beter een plek geven.”

Schuld

Kim wil bewust wegblijven bij de schuldvraag. „Hoewel ik het onterecht vind dat vaders vaak automatisch in een daderrol worden geplaatst, is dat niet waar het in dit project om draait. Het gaat om wat zij voelen en meemaken, niet om het uitvechten van een strijd door middel van muziek.” Jordi richt zich in zijn track tot zijn zoontje. „Ik beschrijf in mijn nummer: ’Elke dag vraag ik me af hoe je bent, wie je bent, wat je bent’. Ik uit mijn machteloosheid, mijn moedeloosheid. Drie jaar lang heb ik me afgevraagd wat voor mens hij zou zijn en nu ik een omgangsregeling heb, is dat eigenlijk onveranderd. Ik heb nog steeds nauwelijks een beeld van hem en zit nog altijd met een berg vragen waar ik vooralsnog niets mee kan. Omdat ik nog geen band met hem heb en merk dat hij mij ook echt niet als vader ziet, doet het iedere keer nog pijn als ik hem zie. We moeten elkaar eerst beter leren kennen en ik hoop dat dat lukt.” „Dat Kim met dit project aandacht geeft aan verstoten vaders, heeft me veel gedaan. Het is belangrijk om deze kant van het verhaal te laten zien: dat wij vechten voor het ouderschap, maar ook in gevecht zijn met het verdriet en de onmacht die daarmee gepaard gaan.”

Luisterend oor

Erkens: „Het was best heftig om hieraan te werken. Ik moest er echt voor waken dat ik voldoende afstand hield, maar tegelijkertijd wel een luisterend oor kon bieden. Het is geen mild onderwerp, dit is zo allesbepalend in het leven van de mannen met wie ik werkte. Ik hoop dat andere verstoten vaders door Sidelines zien dat ze er niet alleen voor staan. Dat de muziek van lotgenoten hen troost biedt, dat zou mooi zijn.”

Kijk voor het project op sidelinesmusic.nl