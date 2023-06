Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Hedy d’Ancona (85): ’Alleen in bed liggen vind ik heel ongezellig’

Door Jill Waas Kopieer naar clipboard

’Ik vind ook dat oude vrouwen zich beter overeind houden dan de meeste oude mannen.’ Ⓒ Feriet Tunc

Het wordt alleen maar leuker na je zestigste, daar weet Hedy d’Ancona alles van. Ze schreef twee boeken over ouder worden, Vrolijk verval en Kouwe kermis, waarin ze zich verzet zich tegen het stigma dat het alleen maar vreselijk is. Ze is weduwe en heeft een zoon (55) en een dochter (52).