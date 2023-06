Daghoroscoop 8 juni - Sterrenbeeld Leeuw: Laat je niet afleiden!

VANDAAG JARIG

Je bent het type ’liefde op het eerste gezicht’ en hebt de neiging halsoverkop aan een romance te beginnen, er blindelings in te duiken. Helaas heeft dat tot vergissingen en pijn geleid. Maar met Jupiter dit jaar in jouw horoscoop, zou het zomaar allemaal goed kunnen gaan, profiteer ervan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Houd de teugels goed in handen, zeker als je op de een of andere manier wordt getest. Als jij een examen moet doen raak je in de problemen als jij je niet goed hebt voorbereid. Doe geen boude uitspraken en blijf diplomatiek en tactvol.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Emoties kunnen sterker zijn dan jouw ratio en kunnen het moeilijk maken objectief te communiceren. Ook kunnen andermans ideeën jou beïnvloeden en in verwarring brengen. Maak tijdens gesprekken aantekeningen zodat je bij de les blijft.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

De trend is positief voor creatieve activiteiten en sporten. Gokken wordt echter sterk afgeraden. Ook al speelt geluk een kleine rol, dat zal niet genoeg zijn voor degenen die te gretig zijn om veel geld te verwerven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Invloeden uit het verleden kunnen opspelen en je kunt erachter komen dat een ervaring in jouw jeugd je heeft voorbereid op juist dit moment in jouw leven. Wees niet verbaasd als een dierbare je in een droom een boodschap doorgeeft.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Om blunders te voorkomen moet je letten op alles wat jij zegt. Laat je niet afleiden en houd jouw bezittingen goed in de gaten. Geef een pincode niet aan anderen en onderteken niets wat je niet goed hebt gelezen of gecontroleerd.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Denk twee keer na voor je iets zegt of jouw diensten aanbiedt. Een gevoel van verplichting kan je meer kosten dan het waard is. Wees extra voorzichtig in jouw keuze met wie je jouw ideeën deelt. Diegene kan je buitenspel zetten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Jouw charisma is vandaag sterk en dat vergemakkelijkt het vragen en ontvangen van hulp. Persoonlijke verzorging is nu belangrijker dan ooit. Een flatteus nieuw kledingstuk kan jouw zelfvertrouwen een extra boost geven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Doe kalm aan als jouw energieniveau laag is en mediteer even als jouw gedachten steeds bezig zijn met het verleden en voor twijfel zorgen. Ruzies of frustraties op het werk kunnen jou onrustig maken. Mijd sombere mensen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een beetje geluk kan grote gevolgen hebben. Je kunt een langgewenst doel bereiken als je jouw kennis verbreedt en dat kan op zijn beurt jouw financiële situatie verbeteren. Geef jouw dag extra kleur met een gezellige lunch.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Jouw privéleven en publieke optreden kunnen met elkaar botsen en het kan er op lijken dat je het vandaag niemand naar de zin kunt maken. Iemand over wie jij je zorgen maakt kan echter goed nieuws te melden hebben.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Zorg dat je cash bij je hebt als jij op reis gaat. Laat je niet misleiden door gladde praters. Hoewel niet velen in staat zijn jou een rad voor ogen te draaien kun je toch ergens inlopen. Voorkom irritatie door afspraken tevoren te checken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Jij kunt te maken krijgen met iets wat je te boven gaat als gevolg van louter enthousiasme. Maak je echter geen zorgen. Je kunt jezelf verbazen. Een kletskous kan een geheim onthullen en plannen dwarsbomen, dus let op jouw woorden.

