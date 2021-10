’Zwanger? Laat je vaccineren, bescherm hetgeen je het meest koestert!’

Spuit-des-doods

Niet iedereen begreep dat ik me met 18 weken zwangerschap liet vaccineren, integendeel. Ik had toch drie miskramen gehad? Waarom dat risico nog een keer lopen? Ik hoorde dit veelal via via, want het mij rechtstreeks meedelen was waarschijnlijk net te confronterend. Het praat wat dat betreft net iets makkelijker achter iemands rug om, behalve als je je verschuilt achter een anoniem account op social media, natuurlijk. Daar ’durfden’ mensen mij wel te zeggen dat ze hoopten dat mijn keuze goed uit zou pakken, maar vreesden dat ik het lot van mijn ongeboren baby met de spuit-des-doods al bezegeld had.

Verstandig

Nee, niemand gaf mij de keiharde garantie dat mijn kind 100% veilig was. Ik had het dan wel tot 18 weken zwangerschap gered, het kan áltijd misgaan. Ik liet me voorlichten door mijn verloskundige en nog een keer extra door de arts waar ik langs mocht op de vaccinatielocatie. „Je doet hier heel verstandig aan”, waren zijn woorden. Die stelligheid luchtte me op. Dit was een arts, dit was niet de spreekwoordelijke Gerda-van-Facebook of welke andere nitwit-met-een-onderbuikgevoel dan ook.

Anti-vaxxers

We zijn inmiddels tien weken verder. De teller tikt de 29 weken aan en er gaat eigenlijk geen half uur voorbij dat ik mijn baby niet volop voel. Buiten wat vermoeidheid en een dag een pijnlijke arm om, heb ik geen enkele bijwerking kunnen constateren. Natuurlijk heeft de gedachte ’wat als…’ door mijn hoofd gespookt. Ik vertrouw het vaccin weliswaar volledig, maar de angst je kind te verliezen is groot en dat is precies waar anti-vaxxers op zinspelen én zieltjes mee winnen.

Eerder gehaald

De cijfers van NethOSS bevestigen dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Sinds half juli zijn er 80 zwangeren en kraamvrouwen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Maar liefst 28% van hen kwam op de IC terecht. Ten tijde van de alfavariant lag dat aantal anders: 129 zwangeren eindigden in april en mei in het ziekenhuis, daarvan eindige 16% op de IC. Twee vrouwen in het Erasmus MC verloren hun kind. Diverse keren werden baby’s eerder gehaald, wat de mogelijkheid tot levenslange gezondheidsproblemen met zich meebrengt.

Twijfel

In het Verenigd Koninkrijk is 20% van de patiënten aan de beademing zwanger. 20%! En vrijwel alle zwangere vrouwen die met COVID-19 worden opgenomen in Nederland zijn ongevaccineerd. Laat je gek maken door deze feiten en door deze cijfers. Niet door mensen met nul kennis van zaken en een heel grote mond. Het vaccin kán niet door de placenta; alleen de antistoffen die je aanmaakt bereiken je kindje. Twijfel je? Praat dan met je huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Maar alsjeblieft niet met je vriendinnen, je collega’s of buren.

Geflipt

De vaccinatiegekte kent geen grenzen. Zo hoorde ik laatst over iemand bij wie je aan kunt kloppen als je spijt hebt van je prik. Deze persoon kan jou dan in contact brengen met iemand die de chip – let wel – ANONIEM uit je lijf kan halen. Met zulke gefliptheden heb je mij niet meer nodig om jezelf ongeloofwaardig te maken, zou je misschien denken. Toch geloven mensen dit echt.

Kattenbak

Als zwangere ben je kwetsbaar, je staat stijf van de hormonen en je wilt niets liever dan het aller, allerbeste voor je kindje. Dus drink je geen slok alcohol, loop je met een grote boog om rauwe tonijn heen en laat je je vriend de kattenbak schoonmaken. Maar laat je daarnaast ook vaccineren. Bescherm jezelf. Bescherm je kindje. Je gaat het jezelf nooit vergeven als je ongevaccineerd op een IC terechtkomt. Dit besluit neem je niet alleen voor jezelf, maar vooral voor hetgeen je het allermeest koestert.