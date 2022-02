Dunya is aseksueel: ’Potentiële partners knappen er altijd op af’

Gehannes met naakte lijven

„De hele maatschappij lijkt te draaien om seks, maar ik vind intimiteit maar lastig. Waar andere mensen ’ah bah’ denken bij het eten van zuurkool, voel ik die walging als ik denk aan het gehannes met naakte lijven. Lange tijd dachten therapeuten dat het kwam door een trauma op seksueel gebied, maar na een behandeling hiervoor bleef dat blijf-van-mijn-lijf-gevoel.”

„Mijn lage libido zou daarnaast een bijwerking zijn van antidepressiva die ik slikte. Dat ik gewoon geen zin had, ging er niet in. Ook bij mijn vrienden niet, die ik vertelde over mijn gebrek aan interesse in seks. Ik hoorde dat ik de ware gewoon nog niet was tegengekomen, dan kwam de behoefte vanzelf. Ik voelde me onbegrepen en stopte het weg.”

Vooroordelen

„Toch zag ik mezelf lang niet als aseksueel. Dat kwam door alle vooroordelen. Aseksuele mensen hebben nooit seks, dacht ik, dus ik kon het onmogelijk zijn. Ik vree namelijk wel in mijn relaties. Niet omdat ik dat zo graag wilde, maar omdat ik het zag als een soort plicht. Opwinding voel ik nooit, maar soms heb ik periodes waarin ik wel een hoger libido heb en mezelf bevredig. Ook dat strookte niet bij het beeld dat ik had. Pas toen ik een gesprek had met iemand die aseksueel is, vielen de puzzelstukjes op hun plek. Nu weet ik dat er verschillende gradaties en vormen zijn. Het voelde als een opluchting dat het geen bijwerking of trauma was, maar onderdeel van wie ik ben.”

Daten

„Mijn omgeving begrijpt het inmiddels, maar potentiële partners niet. Op datingapps knappen mijn matches er altijd op af. Breng ik het na een leuk gesprek ter sprake, hoor ik daarna niets meer. Dat voelt iedere keer als een deksel op mijn neus. Er is toch meer dan alleen seks? Toch maakt het me niet onzeker. Ik weet dat ik zoveel wél te bieden heb. En knuffelen? Daar ben ik gek op!”

